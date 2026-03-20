Şırnak'ta Dereler Taştı: Evler Su Altında Kaldı

ŞIRNAK merkeze bağlı Kasrik beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı evleri su bastı.

Merkeze bağlı Kasrik beldesinde etkili olan yoğun yağışın ardından derelerin taşmasıyla bazı evlerde su baskınları meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışması başlattı. Kent genelinde sağanak etkisini sürdürürken, Şırnak Valiliği sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı