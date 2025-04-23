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Sinop'ta 23 Nisan Bayramı Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Sinop'ta 23 Nisan Bayramı Törenleri Coşkuyla Kutlandı
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Sinop'un Durağan ve Türkeli ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenler, öğrencilerin şiir ve gösterileriyle renklendi. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı ve ödüller dağıtıldı.

Sinop'un Durağan ve Türkeli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, İlçe Milli Eğitim İlçe Müdürü Sebahattin Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

75.Yıl Yatılı Bölge Okulu'nda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okunarak, çeşitli gösteriler yapıldı.

Tören, farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

-Türkeli

Türkeli ilçesindeki tören ise İlçe Milli Recep Anar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, İlçe Kapalı Salonu'nda öğrencilerce çeşitli gösteriler sunuldu.

Tören, şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel
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