Silivri ve Çatalca'da kayıp olan 5 kişi öldürülmüş

KAYIP OLAN 5 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ile 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu. Sürdürülen soruşturmada aynı aileden iki kişinin de 2017 ve 2018 yıllarında öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğü ortaya çıktı.

İLK CİNAYET 2017 YILINDA İŞLENMİŞ

İKİNCİ CİNAYETİ OTOMOBİLİN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

ANNESİNİN CESEDİNİ GÖREN KIZ ÇOCUĞUNU DA ACIMADAN ÖLDÜRMÜŞLER

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HAYATLARINA DEVAM ETMİŞLER