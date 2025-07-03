Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
Silivri'de anız yakımı sırasında sıçrayan alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.
Silivri'nin Çanta Balaban Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI
Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 sularında, kuru otluk alanda anız yakımı sırasında başlayan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.
ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.
İşte bölgeden ilk görüntüler:
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel