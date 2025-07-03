Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
Haber Videosu

Silivri'de anız yakımı sırasında sıçrayan alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Silivri'nin Çanta Balaban Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI

Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 sularında, kuru otluk alanda anız yakımı sırasında başlayan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.

İşte bölgeden ilk görüntüler:

Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor

Yapımı 2 yıl sürdü! Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.