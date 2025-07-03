Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Silivri'nin Çanta Balaban Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI

Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 sularında, kuru otluk alanda anız yakımı sırasında başlayan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.

İşte bölgeden ilk görüntüler: