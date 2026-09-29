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Mudanya'da su baskınlarına yol açan sağanakta mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

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Mudanya'da su baskınlarına yol açan sağanakta mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açarken bölgeye diğer ilçelerden arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı; Eşkel Sahili'nde karayla denizin birleştiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DENİZ KARAYLA BİRLEŞTİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açarken, bölgeye diğer ilçelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, Eşkel Sahili'nde ise karayla denizin birleştiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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