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Sakarya Akyazı'da alacak yüzünden kardeş, ağabeyini vurdu; ağabey ağır yaralandı.

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Sakarya Akyazı'da alacak yüzünden kardeş, ağabeyini vurdu; ağabey ağır yaralandı.
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeş, ağabeyini tabancayla kasık bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Şüpheli kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanırken, tedavisi süren ağabeyin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada kardeşi tarafından vurulan ağabey ağır yaralandı.

Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak girişinde meydana gelen olayda, E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., yanında bulunan tabancayla ağabeyi G.Ç.'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunun kasık bölgesine isabet etmesi neticesinde G.Ç. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. G.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparak delil topladı. Kaçan şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi yakaladı. Hastanede tedavisi süren G.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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