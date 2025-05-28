Şili'nin Nobel Şairi Gabriela Mistral'in 80. Yılı İçin Sergi Açıldı

Şili'nin Nobel Şairi Gabriela Mistral'in 80. Yılı İçin Sergi Açıldı
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Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, ünlü şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü alışının 80. yılı ve Şili Kültürel Miras Günü dolayısıyla bir sergi açılışı gerçekleştirdi. Açılışta, Mistral'in sanatına ve Türkiye-Şili ilişkilerine vurgu yapıldı.

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü alışının 80'inci yılı ve Şili Kültürel Miras günü dolayısıyla Ankara'da sergi açılışı yaptı.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergi açılışına Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos ve Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit'in yanı sıra Türkiye'de görev yapan birçok yabancı diplomat ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Arcos, Şilili şair Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü alışının 80'inci yılı ve Şili Kültürel Miras günü münasebetiyle düzenledikleri serginin açılışında yaptığı konuşmada, Mistral'in şiir ve düz yazı alanlarındaki en güçlü seslerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Şili arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılına dikkati çeken Arcos, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin altını çizdi.

Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Evcit de sergi açılışında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

4 Haziran'da sona erecek sergide Mistral'in hayat hikayesinin yanı sıra Şili'nin doğal ve tarihi güzelliklerini yansıtan bilgilendirme panoları ve fotoğraflar yer alıyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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