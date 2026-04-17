İzmir ve çevre illerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası İzmir'de Yalı Camisi önünde düzenlenen programda, hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

Daha sonra alandakiler gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Programın ardından açıklama yapan Eğitim Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların milletin vicdanını yaraladığını ifade etti.

Eğitim kurumlarına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Kaya, bu meselenin sadece güvenlik boyutuyla değil, sosyal, psikolojik ve dijital etkileriyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kaya, kontrolsüz dijital platformların ve şiddeti normalleştiren içeriklerin çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, ilgililerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini anlattı.

Eğitim süreçlerinde değerler eğitiminin önemine değinen Kaya, çocuklara saygı, merhamet ve insan hayatının kutsallığının öğretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aydın

Efeler ilçesinde Türk Eğitim-Sen üyeleri, Atatürk Kent Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ve saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencilerin isimlerinin yazıldığı döviz taşıdı.

Öğretmenler daha sonra Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Ardından Bey Camisi'nde Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Denizli

Denizli'de de Türk Eğitim-Sen üyeleri ile vatandaşların katılımıyla, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için cuma namazı sonrası Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, ardından dua edildi.

Programa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Mahmud Güngör, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa

Kentin Şehzadeler ilçesinde Eğitim Bir-Sen üyeleri, cuma namazı sonrası Hatuniye Camisi önünde düzenlenen programda Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Programın ardından Emekliler Parkı'na yürüyen sendika üyeleri, Türk bayrakları taşıyarak "Eğitimde Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı.

Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav, yaptığı açıklamada eğitimcilere yönelik saldırılara tepki gösterdi.