Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı! Dayısından merak edilen soruya yanıt

Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı! Dayısından merak edilen soruya yanıt
Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı! Dayısından merak edilen soruya yanıt
Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in cenazesi, Ataköy Ömer Duruk Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Törene ailesi ve yakınları katılırken Öktem'in dayısı "tehdit" sorusuna yanıt verdi.

Şişli'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Öktem için, Ataköy Ömer Duruk Camii'nde öğle namazına sonrası cenaze töreni düzenlendi.

TABUTUNA GALATASARAY ATKISI KONULDU

Törene Öktem'in eşi, annesi, babası, boksör Avni Yıldırım ile Öktem ailesinin yakınları katıldı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Öktem'in tabutunun üzerine Galatasaray atkısı konuldu. Aile taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazının ardından Öktem'in cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı! Dayısından merak edilen soruya yanıt

ÖKTEM'İN BABASI ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Serdar Öktem'in annesi Birgül Öktem ve babası Ali Öktem tabutu başında yer aldı.

Öktem'in babasının eski Emniyet Müdürü olduğu ve son görev yerinin Van olduğu biliniyor. Öktem'in annesinin ise adliyede katip olduğu belirtiliyor.

Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı! Dayısından merak edilen soruya yanıt

"GÖNÜL BAĞIMIZ VARDI"

Cenaze törenine katılan boksör Avni Yıldırım, "Allah rahmet eylesin. Değerli avukatımızdı, abimizdi. Çok uzun yıllardan beri tanıyorduk. Üzüldük. İnşallah mekanı cennet olsun. Uzun yıllardan beri beraberdik. Gönül bağımız da vardı. Çok üzüldük çok üzgünüz. Yalan dünya. Allah günahlarını affeylesin. Bir umuttur yaşamak" dedi.

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİNDEN ÇELENK

Cenazeye 'Çapkanlar' suç örgütü yöneticisi Rıdvan Çapkan da çelenk gönderdi.

ÖKTEM'İN DAYISINDAN "TEHDİT" SORUSUNA YANIT

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Serdar Öktem'in dayısı Naci Alıç, "tehdit" iddialarına "Sevimsiz. Konuşmak istemiyorum. Bu tür şeyler hoş değil. Giden gitmiş, canımız gitmiş" yanıtını verdi.

Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı! Dayısından merak edilen soruya yanıt

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Firat Tas:

Hiçbir katilin mekânı cennet olmaz su testisi su yolunda kırıldı

ARSLANOĞLU Hakan:

Tabutun üzerine neden Galatasaray atkısı koyuyorlar ki, sanki öteki tarafa maça gidiyor.

