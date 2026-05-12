Siirt'te liselilere yönelik "Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi

Siirt'te 32 üniversitenin katılımıyla lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günü' etkinliği, öğrencilerin geleceğe dair hedeflerini şekillendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Vali Kemal Kızılkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, etkinlikte eğitimin önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Siirt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Maarif Halk Dansları Topluluğunca halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, yalnızca üniversiteleri tanıtmak için değil, aynı zamanda öğrencilerin geleceğe dair hedeflerini şekillendirmek, hayallerine yön vermek ve kariyer yolculuğunda sağlam adımlar atmak için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Eğitimin bireyin kendisini keşfetmesinin, yeteneklerini geliştirmesinin ve ülkesine faydalı birey olarak yetişmesinin en güçlü anahtarı olduğunu belirten Kızılkaya, "Sizler ülkemizin yarınlarını inşa edecek, bilimde, teknolojide, sanatta, eğitimde ve kamu hizmetlerinde önemli görevler üstlenecek olan geleceğimizsiniz. Bu tür organizasyonlar üniversitelerimizi yakından tanımanız, farklı bölümler hakkında bilgi edinmeniz ve kariyer planlamanızı daha bilinçli yapmanız açısından büyük önem taşımaktadır. Doğru tercih, yalnızca meslek seçimi değil, aynı zamanda hayat yolculuğunuzun yönünü belirleyen önemli bir adımdır." dedi.

"Devletimiz, gençlerimizin daha güçlü imkanlarla eğitim alabilmesi için her alanda önemli yatırımlar yapmaktadır." diyen Kızılkaya, kentte eğitimin niteliğini artırmak, gençlerin başarılarını desteklemek ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

"Gençlerimizin araştıran, sorgulayan, üreten bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da hızla değişen dünyada teknoloji, yapay zeka, bilim ve iletişim alanlarında yaşanan gelişmelerin meslekleri ve yaşam biçimlerini yeniden şekillendirdiğini aktardı.

Üniversite tercihinin bir bölüm seçmenin yanı sıra bir hayat yolculuğuna yön verdiğini dile getiren Saz, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin yalnızca akademik başarıyla değil, araştıran, sorgulayan, üreten, iletişim kurabilen ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Bizler de Siirt'te eğitimi sadece bugünü değil, geleceği inşa eden güçlü bir yatırım olarak görüyoruz. Bu fuar vesilesiyle öğrencilerimiz, farklı şehirlerden gelen resmi ve özel üniversitelerimizin akademik imkanlarını, bölümlerini, sosyal olanaklarını ve kariyer fırsatlarını yakından tanıma imkanı bulacaktır. Aynı zamanda alanında uzman akademisyenler ve kariyer temsilcileriyle birebir iletişim kurarak geleceğe dair daha sağlam adımlar atacaklardır."

Konuşmaların ardından Vali Kızılkaya, öğretmen ve öğrenciler, aralarında vakıf üniversitelerinin de yer aldığı 32 üniversitenin kurduğu stantları gezdi, üniversiteler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirsen Kızıltepe:

Vay vay vay! Önceden böyle etkinlikler hiç yoktu hani! Zamanında biz de üniversite seçerken ne yapardık, ne bilerdik! Şu anda gençler şanslı gerçekten! 32 üniversiteyi aynı yer de görmek, akademisyenlerle konuşmak! Eski günlerde böyle imkanlar hayal gibi birşeydi yahu!

Haber YorumlarıMustafa Balcı:

32 üniversite katılmış, harika bir organizasyon. Ama ben söyleyeyim, artık gençlerin sadece üniversite seçmesi yeterli değil. Bilim ve teknoloji alanlarında dünya ile yarışacak seviyeye gelmeleri lazım. Eğer bunu başaramazsak, ülke olarak geri kalırız. Vali'nin de söylediği gibi, çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmek zorundayız.

Haber YorumlarıTülay Güven:

Ya Allah ne güzel bir etkinlik yapmışlar! Böyle fırsatlar çok önemli gençler için, üniversite seçerken doğru kararlar alabilsinler. Keşke biz de zamanımızda böyle bir şey yapılsa idi...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

