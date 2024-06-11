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Siirt adaçayını koparan yandı! 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor

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Siirt'in Tillo ilçesi Sinep köyünde yetişmekte olan lokal endemik bitki, Siirt adaçayını koparanlara 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor. Doç. Dr. Mehmet Fidan "Siirt adaçayının yeryüzünde sadece Siirt'te belirli bir noktada yayılışı bulunmaktadır. Yılın 15-20 günlük bir süresinde çiçek açıyor, ondan sonra çiçeklerini kapatıp meyve oluşturmaya başlıyor" dedi.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyünde yetişen lokal endemik bitki özelliği bulunan Siirt adaçayını (Salvia Siirtica) koparanlara 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor. Tillo ilçesine bağlı Sinep köyü mezarlığında yetişen ve IUCN kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike "CR" altında bulunan bitki koruma altında bulunuyor.

"SİİRT ADAÇAYI LOKAL ENDEMİK TÜRLERDEN BİRİDİR"

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fidan, adaçayının ballıbabagiller familyasında yer alan bir tür olduğunu söyledi. Adaçayının ülke genelinde bulunan yaklaşık 100 türünden 50'den fazlasının endemik olduğunu belirten Fidan, "Bazıları lokal endemiktir. Siirt adaçayı lokal endemik türlerden biridir. Yeryüzünde sadece Siirt'te belirli bir noktada yayılışı bulunmaktadır. Yılın 15-20 günlük bir süresinde çiçek açıyor, ondan sonra çiçeklerini kapatıp meyve oluşturmaya başlıyor" dedi.

Siirt adaçayını koparan yandı! 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor

"BU BİTKİNİN DOĞAL YAYILIŞ ALANI BİR MEZARLIK"

Siirt adaçayının tehlike kategorisinin kritik seviyede olan bir tür olduğunu ve bu nedenle koruma altına alındığını anımsatan Fidan, koparılması halinde 387 bin 141 liralık ceza uygulandığını belirtti. Bu türün yayılış gösterdiği alanın köy mezarlığı olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti; "Siirt adaçayının bulunduğu alan aslında çok önemli. İnancımız gereği mezarlıklar bitkilerin korunması için çok önemli alanlardır. Çünkü biz mezarlıklardan bir şey koparılmasının doğru olmadığına inanıyoruz. Bu bitkinin doğal yayılış alanı bir mezarlık. Doğal olarak da koruma altında olan bir tür olarak hesaplıyoruz."

Siirt adaçayını koparan yandı! 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor

Siirt adaçayının ballıbabagiller familyasının tıbbi aromatik bitkiler grubunda yer aldığını ve birçok araştırmacının çalışma yaptığı bir tür olduğunu bildiren Fidan, endemik bitkilerin birey sayısının artırılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Siirt adaçayını koparan yandı! 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Fidan Tillo Siirt Güncel Haberler

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