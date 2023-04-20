Şiddetli yağış ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi! Yollar göle döndü, minareler yıkıldı

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı felce çevirdi. Birçok noktada yollar göle dönerken, çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi. Silvan ilçesinde cami minaresi yıkıldı, ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçlar zarar gördü, bazı hayvanlar öldü. Benzer görüntülerin kaydedildiği Mardin'de de şiddetli yağışa vatandaşlar ve sürücüler hazırlıksız yakalandı. Adıyaman ve Şanlıurfa'nın da farklı kesimlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Depremin vurduğu Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin'de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Diyarbakır'da öğlen saatlerinden itibaren kendisini gösteren kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan ve 12 Nisan'daki yağışlarda su altında kalan Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak, tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Araçlar, alternatif yollara yönlendirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

MİNARE YIKILDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ergani'de sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. İlçeye bağlı kırsal Aşağıkuyulu Mahallesi'nde şiddetli rüzgarla bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi, araçlar zarar gördü. Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sebebiyle de kırsal Onbaşılar Mahallesi Dorukkardı mezrasında caminin minaresi yıkıldı. Caminin bir bölümü, yıkılan minarenin taşları nedeniyle zarar gördü. Mezrada birçok ağaç da devrildi. Bölgede yaşayan Ebubekir Bayhan, "Camimizin minaresi aşırı yağış ve fırtınadan dolayı yıkıldı. Cami de hasar gördü. Çevreye bayağı zarar verdi. Köyde 100'den fazla ağaç devrildi. Kalın ağaçların devrildiğini görüyoruz" dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Dışarıda olan birçok kanatlı hayvan da öldü. Kent merkezinde de bazı alanlarda su birikintileri olurken önlem amaçlı olarak bekleyen trafik polislerinin rögar kapaklarını açması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YERLER BEMBEYAZ OLDU

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmurun ardından etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri görenleri şaşkına çevirdi. Karaman Köyü'ndew yağmurun ardından aniden bastıran ve birkaç dakika süren yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde hızla düşen dolu taneleri nedeni ile tavukların sağa sola kaçıştığı, ağaç dallarının kırılarak zarar gördüğü ve kısa sürede yeri beyaz örtünün kapladığı görülüyor.

DOLU YAĞIŞI ARAZİLERE ZARAR VERDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra bağlayan sağanak yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Özelikle kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı ağaçlara, ekili arazilere zarar verdi. Siverek ilçesine bağlı Eskigeçit Kırsal Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, bir ahırın çatısındaki eternetini delerken, bir traktörde de maddi hasara neden oldu. Öte yandan şiddetli dolu Eskihan Kırsal Mahallesi caminin penceresinin camını kırdı. Meteoroloji vatandaşları uyararak, yağışların devam edeceğini bildirdi.

"KİMSE YOLDAN GEÇEMİYOR"

Mardin'de sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kızıltepe'de, eski Hastane Caddesi ve Şanlıurfa Caddesi başta olmak üzere birçok ana caddede su birikintisi oluştu. Biriken yağmur suyunun zeminde bulunan bazı işyerlerini de etkilediği görüldü. Vatandaşlardan Hamit Şahin, "Kızıltepe'de her yağmur yağdığında, 5-10 dakika içinde yollar göle dönüyor. Kızıltepe'nin hali böyle. Kimse yoldan geçemiyor. Yarın öbür gün Allah göstermesin Urfa gibi bir yağmur yağsa biz ne yaparız. Önceden yapılsın işte. Yetkililerden rica ediyoruz, buna bir çözüm bulsunlar" dedi.