Siber Güvenlik Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

(TBMM) – Milli Savunma Komisyonu, 21 maddelik Siber Güvenlik Kanun Teklifini kabul etti. Kanun teklifinin 2. maddesinde 'polis, jandarma, devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü faaliyetler bu Kanun kapsamı dışındadır' fıkrası AK Parti'nin verdiği öneriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da eklenerek yeniden düzenlendi. Kanun teklifinin 8. maddesi 5.fıkrasında yapılan değişiklik ile 'gecikmesine sakınca bulunan hallerde arama ve el koyma yetkisi', Cumhuriyet savcısına da tanındı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Komisyonda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, çoğunluk oylarıyla kabul edildi.

"Tüm hayatımızı ilgilendiren bu dijital alanının denetlenebilir, güvenilir ve geliştirilebilir olması elzemdir"

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, kanun teklifinin 10. maddesinde bulunan "Başkanlıkta siber güvenliğin sağlanması ile ilgili görevleri yürütmek üzere sayısı Cumhurbaşkanınca belirlenecek sözleşmeli uzman personel çalıştırılabilir." fıkrası hakkında konuştu.

İlhan, şunları söyledi:

"Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmuş olması önemlidir. Kurumlar kadar her an kişilerin de siber tehditle karşı karşıya bulunduğu ortada iken tüm hayatımızı ilgilendiren bu dijital alanının denetlenebilir, güvenilir ve geliştirilebilir olması elzemdir. Türkiye'nin hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehditlerin bütün unsurlarına karşı mevcut ve muhtemel bütün tehditleri bertaraf etmesi önem arz etmektedir. Şu ana kadar vatandaşlarımızın kişisel verilerinin sızdırılması ve çalınmasıyla ilgili basına da yansıyan birçok olay vuku bulmuştur. Her ne kadar ilgili idareler 'herhangi bir zafiyet' olmadığını ifade etseler de savcılığa taşınan olaylar da yaşanmıştır. Görüştüğümüz kanunun teklifinin yaşanacak sorunların çözümünde yetki, görev, sorumluluk ve uygulama alanlarında kapsam dışı kalmayacak şekilde gerekli özenin gösterilerek çok daha detaylı bir çalışmayla hazırlanması gerekir."

"Bu düzenleme vatandaşların da cezalandırılmasını mümkün kılmaktadır"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifin 16. Maddesinin gazetecilik faaliyetlerini doğrudan hedef aldığını aktararak, "Bu maddeye göre veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntııs yapılmış gibi algı oluşturma suç kapsamına alınıyor ve bu suçu işleyenlere 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Düşünmez, şöyle konuştu:

"Anayasal bir hak olan basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını engellemeye yönelik adeta bir truva atı gibi olan bu fıkra anayasaya aykırılık teşkil ettiği gibi dünyanın her yerinde temel bir hak olan ifade özgürlüğünü de ihlal etmektedir. Daha önceki tarihlerde sansür yasası, dezenformasyon yasası gibi yasalarla belli bir ölçüde basın ve ifade özgürlüğü; geçtiğimiz aylarda etki ajanlığı tartışmalarıyla yeniden ülke gündemine getirilmiştir. Kamuoyunda büyük tepkiler ve itirazlar yükselmesi sonucu geri çekilen bu yasanın Siber Güvenlik Kanunu'nun satır aralarında yeniden karşımıza çıkartılması devlet aklının özgürlükleri kısıtlamadaki ısrar ve politikalarını göstermektedir. Bu düzenleme yalnız gazetecilerin değil aynı zamanda bu tür olayları sosyal medyada tartışan vatandaşların da cezalandırılmasını mümkün kılmaktadır."

"Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasıyla ilgili partimizin herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, teklifin tümüyle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasıyla ilgili partimizin herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır. Bunun kurulması gerektiğini ifade ettik. Bu konuda desteklediğimizi de söyledik. Ancak görüşmeler esnasında özellikle arama, el koyma yetkisinin haddini aştığını ve sızıntı durumunda 'sızıntı varmış, algı yaratmış, endişe ve panik yaratması halinde' iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası burada olmaması gerekir. Sansürcü bir anlayışın ifadesi olarak burada gerçekleşmiş bir madde bizim en önemli çekincelerimizden biridir. Biz Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasını desteklemekle beraber bu bahsettiğimiz çekincelerden dolayı şu anda ret oyu kullanacağımızı belirtiyoruz."