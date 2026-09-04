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Adliyede intihar girişimi son anda engellendi! Yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı

Adliyede intihar girişimi son anda engellendi! Yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Adliyede intihar girişimi son anda engellendi! Yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı
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Samsun'da boşanma davası ve uzaklaştırma kararı nedeniyle bunalıma giren memur R.U., adliye koridorunda intihar girişiminde bulundu. Özel güvenlik amiri Zeki Tosun'un müdahalesiyle kurtarılan şahıs, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Samsun Adliyesinde boşanma davası olan ve eşi evden uzaklaştırma kararı aldıran bir kişi girdiği bunalım sonucu adliye koridorunda intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi, olaya müdahale eden özel güvenlik amiri tarafından engellendi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay, Samsun Adliye Sarayı'nın 4. katındaki koridorda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan R.U., eşiyle devam eden anlaşmalı boşanma süreci ve hakkında verilen evden uzaklaştırma kararı nedeniyle bunalıma girdi.

ÖZEL GÜVENLİK AMİRİ SON ANDA MÜDAHALE ETTİ

Adliye koridorunda intihar girişiminde bulunan R.U.'ya polis ekipleri müdahale ederek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada adliyede görevli özel güvenlik amiri Zeki Tosun, şahsın dikkatinin dağıldığı bir anda müdahale ederek R.U.'yu belinden yakalayıp etkisiz hale getirdi. Adliye polisi tarafından gözaltına alınan R.U., ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

"BENİ SOKAĞA ATTI, SOKAKTA KALDIM"

R.U., polis merkezine götürülmeden önce yaptığı açıklamada, hakkında uygulanan 6284 sayılı Kanun'un kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. R.U., "Bizim onunla anlaşmalı boşanma davamız var. Ne yazık ki 6284 sayılı Yasa erkeklere zulüm yasasıdır. Bize bir zulümdür. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Eşim evden gideli 6 ay oldu. Benimle adresi yokken, kendi kiramla oturduğum evden beni uzaklaştırıyorlar. Eşimin benimle alakası yok, MERNİS adresi bile bende yok. Annesinin yanında ikamet etmesine rağmen kanunla beni oturduğum evden uzaklaştırdı. Beni şu anda sokağa attı, sokakta kaldım. Bu 6284 sayılı Yasa'dan erkekler bıktı, ben de bıktım. Kendi kirada oturduğum evden resmen sokağa atıldım. Eşim bana resmen 'Kanuni haklarımı kullanıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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