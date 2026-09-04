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Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı

Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
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Fenerbahçe, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Sarı-lacivertliler; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon euroluk teklif sunulacağı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, transfer gündeminde adı sarı-lacivertli kulüple anılan Adil Demirbağ hakkında resmi açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, milli stoperle sözlü anlaşmaya varıldığı ve Konyaspor'a resmi teklif yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

TRANSFER İDDİALARINA NET YANIT

Fenerbahçe böylece Adil Demirbağ konusunda gündeme gelen sözlü anlaşma, final görüşmesi ve 3 milyon euroluk teklif iddialarını resmi açıklamayla reddetmiş oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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