Seyir halindeyken üzerine yıldırım düştü! Alev topuna dönen motorun sürücüsü yol kenarına savruldu

Ankara'da fırtına ve sağanak yağış sırasında seyir halinde olan motosiklete yıldırım isabet etti. Bir anda alev topuna dönen motosikletin sürücü yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

MOTOSİKLETE YILDIRIM İSABET ETTİ

Dehşet veren olay, akşam Saatlerinde Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Üç Şehitler Caddesi kavşağında meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına ve sağanak yağış sırasında seyir halinde olan sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen motosiklete yıldırım isabet etti.

SÜRÜCÜ YOL KENARINA SAVRULDU

Yıldırım düşmesiyle motor alev alıp devrilen motosikletten düşen sürücü yol kenarına savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde yıldırımın isabet ettiği motosikletin bir anda alev topuna dönüştüğü görüldü.

METEOROLOJİ UYARISININ ARDINDAN BAŞKENT SAĞANAĞA TESLİM OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış başlamadan önce yaptığı açıklamada Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması beklendiğini duyurdu. Müdürlük, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Kısa süre içerisinde başlayan yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Şimşekler geceyi gündüze çevirirken kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde ise trafik kazaları meydana geldi. Ekipler, su baskınlarına karşı hazır bekledi.