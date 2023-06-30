Seyfe Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 80'e Ulaştı

KIRŞEHİR'de bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, son yağışlarla birlikte yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kırşehir Çevre Ekoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Mustafa Bağ (70), "Her sene bu dönemde yağışlarla birlikte Seyfe Gölü'nde su seviyesinde artış meydana geliyor. Şu an yüzde 80'lere kadar ulaşmış durumda. Seyfe Gölü'nün kaynakları açılmazsa, göl aynasında bulunan suyun göle hiçbir faydası yok. Geçen yıl haziran sonu gibi kuruyan gölün suları bu yıl ağustos ayında tamamen çekilmiş olacak" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edildi. 1994 yılında Ramsar sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alınan 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, geçen haziran ayında kuraklıkla mücadele etti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla son yıllarda tamamen kuruyan Seyfe Gölü'nde, son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış yaşandı. 183 kuş türünden sadece 25 türün kaldığı göldeki su oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Gölün suyla dolması ile birlikte flamingolar yeniden Seyfe Gölü'ne uğrayarak, mola vermeye başladı. Gölde, gerekli önlemler alınmazsa ağustos ayında tekrar kuruyacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırşehir Çevre Ekoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Mustafa Bağ, "Seyfe Gölü Kırşehir'in güneydoğusunda bulunan tektonik yapıya sahip sodalı ve tuzlu bir su yapısı olan tabandan beslenmeyen, ana kaynaklardan beslenen bir göldür. Yağış düzensizliği, yağışların zamanında ve etkili olmaması nedeniyle Seyfe Gölü zaman zaman kuraklık tehlikesi çekmekte. Göl 2005 yılından itibaren kuruma periyoduna girdi. Yağışların çok olması çok fazla etkili değil. Çünkü Seyfe Gölü'nü besleyen ana kaynaklar ortadan kaldırıldı. Yağışlarla beraber aldığı su da küresel ısınmanın etkisiyle ve aşırı yükselen ısılarla beraber kısa bir sürede buharlaşarak yok olmakta" diye konuştu.