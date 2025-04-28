Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türk Büyükelçiliğinin desteğiyle yapıldı

Güney Kore'deki Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin desteğiyle yapıldı.

Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Seul Merkez Cami, çini ve kaligrafi dekorasyonu çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı.

Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Kim Dong Eok, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Tugayı Subay imamlarından Abdulgaffur Karaismailoğlu ve Zübeyir Koç'un kışla dışı İslam'ı tanıtım faaliyetleri neticesinde ülkedeki ilk Müslümanların oluşmaya başladığını belirtti.

Türk Tugayının savaş sırasında cephelerden toplamış oldukları yetim çocuklar için Suwon Ankara Okulu ve Yetimhanesini açtıklarına dikkati çeken Eok, Türk ile Kore halkları arasındaki dostluğu perçinleyen Seul Merkez Cami çini ve kaligrafi dekorasyonunu gerçekleştiren Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğine teşekkürlerini sundu.

Eok, inşaat sürecince sabır ve metanetle destekte bulunan Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen katılan Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de Kore savaşı sırasında "subay imamları" ile başlayan ilişkilere değindi.

Özdemir, Seul Din Hizmetleri Müşavirliği ofisinin 2020'de açılmasından sonra KMF ile Başkanlık arasında ikili ilişkilerin üst düzeye taşındığını vurguladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Dede ise caminin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, " Güney Kore'de Müslümanlar için böylesine güzel bir mabedin bulunması ve bu camide hizmet eden heyecanlı ve fedakar bir ekibin varlığı, bizler için son derece kıymetlidir." dedi.

??????? 2 Temmuz 2024'te yenileme ve dekorasyon işlemlerine başlanılan Seul Merkez Cami inşaatı 28 Şubat'ta tamamlandı. Türk çinileri Seul Merkez Cami için özel üretildi.

Ayrıca mihrap, minder ve kürsünün ilave edilmesiyle cami Türk çinilerini temsil eden açık bir müzeye dönüştürüldü. Caminin ikinci katına döşenen 99 adet çini süslemesi olan Esma-ül Hüsna özel döküm ve el işlemeleri ile yapıldı.

Caminin dış cephesi ve kubbesi turkuaz çinileriyle süslenirken, ciddi güvenlik riskleri barından 12 metre yükseklikte ve 120 metrekare alanı kapsayan ana giriş kapısı çelik konstrüksiyon mermer döşemesiyle emniyete alındı.

Törende Büyükelçi Tamer, KMF Başkanı Kim'e Hazreti Osman'a nispet edilen Topkapı nüshası tıpkı basım Kur'an-ı Kerim hediye etti.

"Katkılarınız bu manevi atmosferi hep birlikte yaşamamıza neden oldu"

Büyükelçi Tamer, burada yaptığı konuşmada, Seul'un kalbinde yükselen bir ibadet, birlik ve kardeşlik mekanı olarak nitelendirdiği Seul Merkez Camisi'nin restorasyon sonrası yeniden açılışını kutlamak üzere bir araya gelindiğini vurguladı.

Caminin sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Güney Kore'deki Müslüman toplumun kimliğini, inancını ve bir arada yaşama kültürünü temsil eden önemli bir sembol olduğunun altını çizen Tamer, caminin yeni halinin yalnızca estetik ve işlevsel bir yapının ötesinde, inançlar arası saygı, dayanışma ve karşılıklı anlayışın ne denli kıymetli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tamer, süreçte emeği geçen başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, Koreli ve Türk sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, gönüllüler ve hayırseverlere teşekkürlerini sunarak, "Her birinizin katkısı, bugün burada bu manevi atmosferi hep birlikte yaşamamıza vesile oldu." dedi.

"Camiler, sadece namaz kılınan yerler değildir. Camiler; ilmin, irfanın, kardeşliğin ve toplum bilincinin yeşerdiği merkezlerdir. Bu bakımdan Seul Merkez Cami, sadece Türk ve Koreli Müslümanlar için değil, aynı zamanda bu coğrafyada İslam'ı tanımak isteyen herkes için bir bilgi ve kültür merkezi olmaya devam edecektir." diye konuşan Tamer, söz konusu mabedin, hem ibadet hem de sosyal dayanışma açısından yepyeni bir dönemi başlatacağına inandığının altını çizdi.

Özellikle gençlerin burada bir araya gelerek "kimliklerini korumaları ve İslam'ın barış ve merhamet mesajını doğru şekilde öğrenmelerinin" büyük önem taşıdığına dikkati çeken Tamer, törenin Güney Kore'deki Müslüman topluluğun birliğini ve dayanışmasını daha da güçlendiren bir milat olduğunu dile getirdi.

Tamer, bunun aynı zamanda, Türk-Kore dostluğunun somut bir yansıması olduğunu aktararak, "Koreli dostlarımızın bu projeye verdikleri destek, aramızdaki kardeşliğin ne kadar köklü ve samimi olduğunun bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Dinler ve kültürler arası hoşgörünün hakim olduğu bir dünyaya katkı sunmayı görev bildiklerine işaret eden Tamer, şunları kaydetti:

"Seul Merkez Cami'nin yeni haliyle bu anlayışı temsil edecek bir merkez olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, burada bulunarak bu anlamlı ana ortaklık eden herkese bir kez daha teşekkür ediyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz Seul Merkez Cami'nin Kore'deki tüm Müslüman kardeşlerimize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum."