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Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

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Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen avukat Feyza Altun serbest bırakılırken, karar sonrası ilk görüntüler de geldi. Kendisini takip eden ve destek verenlere teşekkür eden Altun, "Türkiye her zaman laik kalacak" dedi.

Sosyal medyada yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınıp tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen avukat Feyza Altun serbest bırakıldı. Karar sonrası mahkeme koridorlarında kendisine destek verenlere teşekkür eden Altun, "Türkiye her zaman laik kalacak" ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

KÜFÜRLÜ ŞERİAT PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Avukat Feyza Altun, dün Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı Farsça bir şiire gelen yoruma, "Şeriate s......" diyerek karşılık verdi. Altun bir süre sonra tweeti sildi ancak tepkiler dinmedi.

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

TEPKİLER SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Ünlü avukat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan ve Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Altun serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

KENDİSİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kararın ardından mahkeme koridorlarında kendisini takip edip destek verenlere teşekkür eden avukat Feyza Altun ilk mesajında "Türkiye her zaman laik kalacak" ifadesini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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