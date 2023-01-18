Selçuk Bayraktar'dan, 'SİHA ve İHA'lara dokunacağız' diyen Ali Babacan'a bomba gönderme

DEVA lideri Ali Babacan'ın SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik sarf ettiği "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözleri tepki çekti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Silahlı İnsansız Hava Aracı Kızılelma'ya dokunan çocukların fotoğraflarını paylaşarak "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'la ilgili "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" ifadelerini kullanması tepki çekti.

"ONA SADECE AZİZ MİLLETİMİZİN EVLATLARI DOKUNABİLİR"

Tartışma yaratan bu çıkışa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından Silahlı İnsansız Hava Aracı Kızılelma'ya dokunan çocukların fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar Twitter'dan "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bayraktar'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Babacan'a verilen bu yanıttan memnun olduklarını dile getirdi.

O yorumlardan bazıları: