Selanik'teki 15. yüzyıl Osmanlı eseri Bey Hamamı restorasyonun ardından yeniden açıldı

Yunanistan'ın Selanik kentindeki 15. yüzyıldan kalma Osmanlı eseri Bey Hamamı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni'nin ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik de katıldı.

Açılışta konuşan Mendoni, Bey Hamamı'nın restorasyonunun Selanik'in çok katmanlı tarihi mirasının korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, yapının bundan sonra kültürel etkinlikler ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak yeni bir ziyaret alanı olarak hizmet vereceğini söyledi.

1,5 milyon avroluk bütçeyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan Bey Hamamı, Selanik'in tarihi merkezindeki Egnatia Caddesi üzerinde bulunuyor.

Kitabesine göre, 1444'te Osmanlı Padişahı II. Murad tarafından yaptırılan Bey Hamamı, 1430'da kentin Osmanlı hakimiyetine girmesinin ardından inşa edilen ilk kamu yapısı olma özelliğini taşıyor.

Kentin Yunanistan'a katılmasının ardından özel mülkiyete geçen yapı, 1968'e kadar hamam olarak kullanıldı.

Devlet tarafından 1972'de kamulaştırılan tarihi eser, daha sonra sergi ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı.