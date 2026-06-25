Haberler

Selanik'teki 15. yüzyıl Osmanlı eseri Bey Hamamı restorasyonun ardından yeniden açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Selanik kentindeki 15. yüzyıldan kalma Osmanlı eseri Bey Hamamı, 1,5 milyon avroluk restorasyonun ardından törenle ziyarete açıldı. Açılışa Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu da katıldı.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki 15. yüzyıldan kalma Osmanlı eseri Bey Hamamı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni'nin ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik de katıldı.

Açılışta konuşan Mendoni, Bey Hamamı'nın restorasyonunun Selanik'in çok katmanlı tarihi mirasının korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, yapının bundan sonra kültürel etkinlikler ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak yeni bir ziyaret alanı olarak hizmet vereceğini söyledi.

1,5 milyon avroluk bütçeyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan Bey Hamamı, Selanik'in tarihi merkezindeki Egnatia Caddesi üzerinde bulunuyor.

Kitabesine göre, 1444'te Osmanlı Padişahı II. Murad tarafından yaptırılan Bey Hamamı, 1430'da kentin Osmanlı hakimiyetine girmesinin ardından inşa edilen ilk kamu yapısı olma özelliğini taşıyor.

Kentin Yunanistan'a katılmasının ardından özel mülkiyete geçen yapı, 1968'e kadar hamam olarak kullanıldı.

Devlet tarafından 1972'de kamulaştırılan tarihi eser, daha sonra sergi ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Beştepe'den seçim için net tarih geldi

Erdoğan aday olabilecek mi? Beştepe'den seçim için net tarih geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması 'Evine dön' sloganlarıyla kesildi

Netanyahu'ya soğuk duş! Kendi halkı bile artık sırtını döndü

Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu