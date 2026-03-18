Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan Çanakkale Zaferi'nin, İstiklal Harbi'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Özeren, Çanakkale'nin, şanlı tarihte bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneği olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" emrini verdiğini hatırlatan Özeren, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz vatan ve asil milleti için şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden yiğit ve kahraman Mehmetçikle birlikte destan yazdığı bir ruhtur Çanakkale." dedi.

Özeren, Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyenin başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerin eseri olduğunu dile getirerek, şehitlerin manevi varlıklarının, tarih ve millet bilincinin korunmasında ve sahip olunan yüce değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında en değerli hazine olduğunu vurguladı.

57. Piyade Alayı, Tarihi Yarımada'da faaliyetlerini sürdürecek

Tümgeneral Mehmet Özeren, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktığı ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadele, sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Vatanın bir karış toprağını düşmana çiğnetmeme uğruna okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak geri dönmeyi asla düşünmeden cepheye koşan ve canlarını hiçe sayan Çanakkale şehit ve gazilerimizin müstesna hatıralarını yaşatmak, şanlı tarihimizi günümüze taşımak maksadıyla Çanakkale Destanı'nın simgesi 57. Piyade Alayı'mız yeniden kurulmuştur. 57. Piyade Alayı, geçmişten almış olduğu güçle, yine aynı azim ve kararlılıkla bugünden itibaren Tarihi Yarımada'da faaliyetlerini sürdürecektir."

Alçıtepe köyü Yeni Cami imam hatibi Enes Ruşen'in Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, Çanakkale Müftüsü Mevlüt Topçu şehitler için dua etti.

Türk milletinin kahramanlık destanının "Bir Milletin Fedakarlığı Bir Bayrağın Hürriyeti" temasıyla yad edildiği törende, daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehitlik defterini imzaladı, beraberindekilerle temsili şehitliklere karanfil bıraktı.

Törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi "SOLOTÜRK" gösteri uçuşu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlar da Çanakkale Boğazı'nda resmi geçit gerçekleştirdi.

Şehitler Abidesi'ndeki törende, 2. Kolordu Komutanlığına bağlı olarak yeniden kurulan Çanakkale Destanı'nın simgesi 57. Piyade Alayı da yer aldı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally Anne Vincent, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.