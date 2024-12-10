Şehit teğmenin kardeşinin cenaze aracının arkasından koşması yürekleri dağladı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazası Türkiye'nin yüreğine 6 ateş düşürdü. Kazada şehit olan askerlerden Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) cenazesi Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirildi. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki askeri bölgedeki apronda şehit Dut için karşılama töreni düzenlendi. Askeri ve sivil yetkililer ile annesi Kübra Dut babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ile kız kardeşi Ecem Nur Dut törene katıldı.

ŞEHİDİN KARDEŞİ CENAZE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Şehit Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, askeri uçaktan tören kıtasınca aprona indirildi. Ardından tören kıtasınca omuzlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehit Teğmen'in annesi ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin cenazesi ailenin önünden geçerken annesi Kübra Dut'un, kollarını uzatarak "oğlum" demesi yürekleri dağladı. Bu sırada Ecem Nur Dut ise bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehit babası Ali Dut ise, oğlunun naaşının geçiş sırasında askeri selam verdi. Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü.

ŞEHİDİN DAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ

Şehidin Aydın Germencik'teki babaevine Türk bayrağı asılırken sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nalbantoğlu, "5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz." dedi.

ŞEHİDİN DEDESİ: 'PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU VE OLDU

Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise, "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun." diye konuştu.