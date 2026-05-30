Haberler

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Tuzla'da geçen yıl kasım ayında geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve 7 aylık tedavi sürecinin ardından dün şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık, bugün memleketi Adana'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

İSTANBUL Tuzla'da geçen yıl kasım ayında geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık, bugün memleketi Adana'da toprağa verildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025'te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada yaralandı. Üyenarık, yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede, dün kalbinin durması sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi duaların ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın tabutu, Adana'da önce dev Türk bayrağı asılan babaevine, ardından cenaze töreni için Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'ne götürüldü. Köy camisinde düzenlenen törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, kent protokolü, askeri erkan ile şehidin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık, dualarla Gümürdülü Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin

Törene damga vuran an! Kılıçdaroğlu özür diledi: Beni affedin

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber
Arjantinli yıldız 16 yıl sonra ülkesine geri döndü

16 yıl sonra geri döndü!
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı

Son halinini görenler tanıyamıyor!
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan