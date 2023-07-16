Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Siverek Esnafı Tarafından Anılıyor

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı, ilçe esnafı unutmuyor. Tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017'de Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırılan, cenazesi aramaların 27'nci gününde Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunan Necmettin Yılmaz'ın Siverek'te alışveriş yaptığı esnaf, 'Örnek bir kişiliğe sahip.' dedikleri şehit öğretmeni anlattı.

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı, ilçe esnafı unutmuyor.

Tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017'de Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırılan, cenazesi aramaların 27'nci gününde Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunan Necmettin Yılmaz'ın Siverek'te alışveriş yaptığı esnaf, "Örnek bir kişiliğe sahip." dedikleri şehit öğretmeni anlattı.

Ayvanat Mahallesi'ndeki kıraathane işletmecisi Mehmet Polatoğlu, AA muhabirine, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ile bazı ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığını söyledi.

Yılmaz'ın sakin bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Polatoğlu, şunları kaydetti:

"Çok iyi ve güzel bir insandı, iş yerimize gelirdi, oturur sohbet ederdik. Hain bir saldırıya maruz kaldı, Allah mekanını cennet etsin. Allah zalimlere fırsat vermesin. Öğrencilerinden bahsederken gözlerinin içi gülerdi, çocuklarla aile gibi olduklarını ve kendi çocukları gibi gördüğünü söylerdi. Öğrencileri de kendisini çok severdi, şehit olduktan sonra da çocukların uzun süre psikolojisi kötüydü. Çocuklar yavaş yavaş toparlıyor. Hepimizin sonu elbette ki ölüm ancak böyle olmamalıydı."

Atatürk Bulvarı'nda kuaför salonu işleten Ferhat Boztepe ise şehidin, öğretmen olan ağabeyiyle iş yerine geldiğini ifade ederek, "İlk tıraşını çok beğendi ve devamlı müşterimiz oldu. Saç kesimi sırasında sohbet ediyorduk, iyi bir insandı, sohbeti güzeldi. Öğrencilerini çok sevdiğini söyler, sıklıkla onlardan bahsederdi. Öğrencilerini çok sever ve sürekli onlar için bir şeyler yapmaya çabalardı. Şehit olduğunu duyduğumuzda çok kötü olduk ve çok üzüldük. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Ayvanat Mahallesi'nde beyaz eşya servisinde çalışan Rıdvan Batur da Yılmaz ile bozulan kliması için kendilerine başvurduğu sırada tanıştıklarını anlattı.

Zamanla iş yerine arızalanan küçük ev aletlerinin tamiri için daha sık gelmeye başladığını belirten Batur, şunları söyledi:

"Samimiyetimiz arttı ve dostluğumuz pekişti. Kendisi idealist bir öğretmendi ve öğrencileri için sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hatta bazen yapacağı etkinlikler için malzeme tedarikini biz yaparak yardımcı olmaya çalışıyorduk. Biz de kendisini takdir eder ve çok severdik. Maalesef kötü bir şekilde hayatını kaybetti. Duyunca çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."