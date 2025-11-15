Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece Kuba Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde dün gerçekleştirilen törenin ardından İstanbul'a getirilen şehidin cenazesi, Büyükçekmece'deki evine götürüldü.

Helallik alınması sonrasında cenaze, tekbirler eşliğinde öğle vakti Büyükçekmece Kuba Camisi'ne getirildi.

Caminin avlusunda şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.

Şehidin eşi Burcu ve oğlu Doruk Korkmaz, tabutun başına gelerek şehitle vedalaştı.

İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in tezkiye konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile şehidin silah arkadaşları, çok sayıda askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından cenaze, defnedilmek üzere Büyükçekmece Eski Mezarlığı'na götürüldü.