Azerbaycan'dan Düşen Uçakta Şehit Olan Astsubay Emrah Kuran Anıldı

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki komşusu Hüseyin Cengiz, "Kardeşimiz dünya iyisiydi. Asker olmayı hayal etmiş, kendisini askerliğe adamış düzgün bir kardeşimizdi" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, dün şehadet haberini baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a verdi. Şehidin babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için şehidin babaevine akın etti.

ANNESİ KANSERİ YENMİŞ

Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas isimlerinde 3 oğlunun olduğu, eşi Gülşah Kuran'ın matematik öğretmeni olarak görev yaptığı ve ailenin Kayseri'de yaşadığı belirtildi. Şehidin Milas'ta yaşayan annesi Huriye Kuran'ın ise daha önce kanseri atlattığı öğrenildi.

'ARTIK ŞEHİT BABASISIN'

Baba Osman Kuran, taziyeleri kabul ederken üzgün olduğunu belirterek konuşamadı. Ayrıca, dün şehadet haberini veren askeri personelin, 'Osman Amca sen artık şehit babasısın' sözlerinin ardından yaşanan duygusal anlar da kameraya yansıdı.

'İDEALİST VATANSEVER BİRİYDİ, ÜLKESİNE KENDİNİ ADAMIŞTI'

Şehit Emrah Kuran'ın komşusu Hüseyin Cengiz ise "Kardeşimiz dünya iyisiydi. Asker olmayı hayal etmiş, kendisini askerliğe adamış düzgün bir kardeşimizdi. Üzgünüz. Başta komşumuz Emrah Kuran olmak üzere geride kalan 20 şehidimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İdealist, vatansever biriydi. Ülkesine kendini adamıştı. Üç aslan gibi oğlu var. Şehitlerimizin çocukları tüm ülkenin evlatlarıdır" diye konuştu.

Bu arada Muğla Valisi İdris Akbıyık, Emrah Kuran'ın babası Osman Kuran ve annesi Huriye Kuran'a taziye ziyaretinde bulundu.