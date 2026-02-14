Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Ypg terör örgütü, Suriye hükümetiyle varılan anlaşma kapsamında Kamışlı kırsalından ağır silah ve askeri araçlarıyla çekildi. İç güvenlikten sorumlu Asayiş güçleri güvenlik görevlerini devralmak üzere kent merkezi ve çevresine konuşlandı.

YPG KAMIŞLI'DAN ÇEKİLDİ

Ypg, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kırsalından ağır silah ve askeri araçlarıyla dün çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Humvee araçları, zırhlı araçlar ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış kamyonların yanı sıra YPG bayraklarını taşıyan konvoyların bölgeden ayrıldığı görüldü.

ASAYİŞ GÜÇLERİ KONTROLÜ SAĞLAYACAK

Öte yandan YPG'nin iç güvenlikten sorumlu "Asayiş" ismiyle bilinen güçlerine ait konvoyların ise güvenlik görevlerini devralmak üzere Kamışlı kent merkezi ve çevresine giriş yaptığı kaydedildi. Suriye hükümetiyle 30 Ocak'ta yapılan anlaşma çerçevesinde atılan bu adım kapsamında bölgede yeniden konuşlanan 'Asayiş'in güvenliği tamamen devralması bekleniyor.

Asayiş güçleri yetkilisi Ahmed Muhammed, kent merkezi ve çevresinin güvenliğinden artık Asayiş'in sorumlu olduğunu, bunun Şam ile yapılan anlaşmada açıkça yer aldığını ifade etti.

YPG güçleri salı günü de Haseke kentinde bazı noktalardan çekilip bazı başka noktalarda ise yeniden mevzilenmişti. Suriye hükümeti ile YPG arasında varılan kapsamlı anlaşma, kuzeydoğu Suriye'deki yönetime bağlı sivil ve askeri kurumların, devlet kurumlarına entegre edilmesini öngörüyor.

Sahadaki gelişmelerin yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapacakları toplantı öncesinde YPG elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Şeybani ve Abdi'nin kameralara yansıyan sıcak tokalaşmaları ve gülümsemeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.