Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Tuzla Tersanelerini Ziyaret Etti

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Tuzla Tersanelerini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Tuzla'daki tersaneleri ziyaret ederek Mavi Vatan için yürütülen projeleri değerlendirdi. Türkiye'nin güçlü tersane ekosistemi sayesinde uluslararası alanda da üretim kapasitesinin arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Tuzla tersaneler bölgesindeki tersaneleri ziyaret ederek devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Görgün, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Vatan'ın güvenliği ve geleceği için emek veren kıymetli tersaneleri yerinde ziyaret ederek yürüyen projeleri kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini belirtti.

Dearsan Tersanesi, Ada Tersanesi, Sedef Tersanesi, ADİK Anadolu Tersanesi, İstanbul Denizcilik ve Desan Tersanesi olmak üzere sektörün öncü tesislerinde devam eden çalışmaların her bir safhasını detaylıca inceleme fırsatı bulduklarını aktaran Görgün, "Türkiye bugün aynı anda yaklaşık 10 tersanede, 40'a yakın deniz platformunu eş zamanlı üretebilen güçlü bir ekosisteme sahip. Bu büyük yapının arkasında, yüzlerce alt yüklenicinin emeği, binlerce nitelikli personelin yetkinliği, on binlerce alt sistemin kusursuz uyumu, yüksek yerlilik oranı ve teknoloji birikimi yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Görgün, bu sinerjinin yalnızca Türk donanmasının ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin taleplerine cevap verebilen küresel ölçekte bir üretim kabiliyeti oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Faaliyetimiz kapsamında, inşası devam eden MİLGEM sınıfı gemilerin hem içine girerek hem de güverte ve üst yapı bölgelerinde incelemeler yaparak platformların son durumunu yerinde değerlendirdik. İstanbul Tersanesi'nde devletten devlete yaptığımız anlaşma kapsamında Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen üç adet Littoral Mission Ship (LMS) projesini de yerinde inceledik. Üretimi tamamlanan ve suya indirilme hazırlıkları süren LÇT çıkarma gemilerinin üzerine çıkarak son kontrolleri ve teslimat aşamasındaki hazırlıkları yerinde değerlendirdik. Mayın Avlama Gemisi'nin inşa sürecini ve teknik ilerlemelerini sahada detaylı biçimde inceleyerek proje ekibinden kapsamlı bilgi aldık."

"Donanmamızı en yenilikçi yaklaşım ve son teknolojilerle donatmaya devam edeceğiz"

Haluk Görgün, tüm projelerin takvimlerinde herhangi bir aksama olmadan planlandığı şekilde ilerlediğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarına işaret ederek, "Ayrıca denizcilik alanında yüksek seviyeye sahip ülkelerden biri olan Portekiz için üreteceğimiz denizde ikmal ve lojistik gemisinin ilk sac kesim törenini de gerçekleştirdik. STM ana yükleniciliğinde, Ada Tersanesi tarafından inşa edilecek olan bu değerli platformu Avrupalı bir müttefikimiz için hayata geçirmenin gururunu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Asya-Pasifik'ten Körfez'e, Afrika'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada güvenlik, istikrar ve barışın güçlenmesi için üretmeye, yenilik geliştirmeye ve güçlü işbirlikleri kurmaya kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle projelerimizi omuzlayan ana yüklenicilerimize, üretimin her aşamasında kritik rol üstlenen alt yüklenicilerimize, sahada ve ofiste alın teri döken mühendislerimize, teknisyenlerimize ve binlerce emekçiye, gösterdikleri gayret ve ortaya koydukları yüksek standart için gönülden teşekkür ediyorum. Tarihi kahramanlıklar ve zaferlerle dolu donanmamızı yerli milli platformlarımızla en yenilikçi yaklaşım ve son teknolojilerle donatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
