Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'Azerbaycan ile 500 milyon doları aşan savunma anlaşmaları imzalandı'

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisi alanında toplam değeri 500 milyon doları aşan tedarik anlaşmaları imzalandığını bildirdi. Anlaşmalar kapsamında HÜRKUŞ, radar, akıllı dolanan mühimmat ve kıyı savunma sistemi tedariki yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ADEX 2026 kapsamında iki ülke arasında imzalanan savunma kapasitesini güçlendirecek tedarik anlaşmalarını sıraladı ve "Toplam değeri 500 milyon doları aşan bu anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Görgün'ün paylaşımı şu şekilde:

"Doğal afetlerde, savaşlarda, her ihtiyaçta birbirinin yanında olan iki ülke, bugün bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde iş birliği yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, bu güven ve birliktelik somut projelere dönüşmeye devam ediyor.

Mühendislerimizin geliştirdiği ve iki ülkenin savunma kapasitesini güçlendirecek tedarik anlaşmalarımız: TUSAŞ ile HÜRKUŞ tedarik sözleşmesi, ASELSAN ile Alp-100 radar tedarikine ilişkin mutabakat muhtırası, BAYKAR ile Mızrak akıllı dolanan mühimmat tedarik sözleşmesi, BAYKAR ile Antidot tedarik sözleşmesi, ROKETSAN ile Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik sözleşmesi. Toplam değeri 500 milyon doları aşan bu anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA