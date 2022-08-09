SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR:  ARTIK NATO ÜLKELERİ DE BİZİM KAPIMIZI ÇALMAYA BAŞLADI

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün savunma sanayii ürünü ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'i geçti. Savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidi 230'u aşmış durumda. Artık NATO ülkeleri de bizim kapımızı çalmaya başladılar" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti. Demir, Türk dış politikasındaki büyük değişimin iki önemli kavram üzerine kurulu olduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve güçlü desteği sayesinde ortaya çıkan bu büyük dönüşümü, Türk dış politikası bağlamında iki kavram seti ile özetlemek mümkün. Birinci kavram 'Savunma Ekosistemi', ikinci kavram 'Kurumsal ve Sektörel Etkileşim'dir. Bugün 2022 itibariyle eğer savunma sanayii alanında somut başarılardan söz edebiliyorsak bu iki kavramın hayata geçirilmesi konusunda alınan mesafeden dolayıdır" dedi. Geniş bir savunma sanayii ekosistemi kurduklarını aktararak Demir, konuşmasında şunları kaydetti:

Demir, savunma sanayisinin müşfik Türk diplomasisinin en önemli kurucu destek unsuru olduğunu aktararak "Savunma sanayii, 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisinin en önemli kurucu destek unsurlarından birisidir. Savunma sanayimizin en temel öncelliklerinden biri ihracattır. Ambargolar ve kısıtlamalar konusu gündeme geldiğinde ben vurgulayarak şunu söylüyorum, bugün dost ve müttefik görünen ülkelerden hasmane ve kısıtlama yönündeki uygulamalar sadece ve sadece uzun süreli dostluklarımıza zarar verir. Bunların bir yere not edileceğini, zamanı geldiğinde bunların önüne konacağını ama bu engellemelerin bizleri yolumuzdan döndüremeyeceğini, durduramayacağını özellikle vurguluyorum. Bugün SİHA'larımız dünyada ses getiriyor ama diğer ürünlerimiz kalitesi de teknik yeterliliği de onlardan geri değil, bunların tanınırlığını ve bilinirliğini sağlamak gerekiyor. Bugün savunma sanayii ürünü ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'i geçti. Savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidi 230'u aşmış durumda. Artık NATO ülkeleri de bizim kapımızı çalmaya başladılar" ifadelerini kaydetti. (DHA