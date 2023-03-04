Savcı, emniyet kemeriyle cinayetin sanığı Buket için 18 yıla kadar hapis istedi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü ileri sürülen Buket Çelik'in (40) 'kasten yaralama sonucunda ölüme neden olmaktan' 12 yıla kadar hapis istemiyle...

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü ileri sürülen Buket Çelik'in (40) 'kasten yaralama sonucunda ölüme neden olmaktan' 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı Çelik'in haksız tahrik indirimiyle 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, mütalaasında ayrıca cinayete iştirak eden 3'üncü bir kişi şüphesi bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına kanaatine varıldığı da belirtti.

Olay, geçen yıl 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

Mahkeme başkanı, sanık Buket Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.