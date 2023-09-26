Savcı, 2 günlük bebeğini öldürdüğü öne sürülen annenin beraatini istedi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde evlilik dışı ilişkiden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü öne sürülen Bilge Ç.'nin (27) tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Bilge Ç.'nin kasten öldürme eyleminin olmadığı, bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilememesi ve içerisinde bulunduğu durum nedeni ile bebeği gizleme zorunda olduğunun anlaşılması üzerine cezalandırılmasına yer olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuk dünyaya getiren Bilge Ç., bir süre sonra bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Ç., polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Ç., sorgusunda; bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeğin cesedini buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Ordu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Ç. ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması şüpheli ve S.Ö.'nün bebeğin biyolojik anne ve babası oldukları tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. İleri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Bilge Ç., Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilge Ç., bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sanık Bilge Ç.'nin yanı sıra, müşteki sıfatı ile bebeğin babası S.Ö., taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

'HAMİLE OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM'

Mahkemede hakimin sorularını yanıtlayan S.Ö., Bilge Ç. ile bir hafta görüştüklerini ve bu süre içerisinde 2 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını söyledi. Bilge Ç.'nin kendisine hamile olduğunu söylemediğini belirten S.Ö., "Bilge ile karşılaştığımızda kilo aldığını fark etmiştim. Kendisi ile konuştuğumuzda hamile olup olmadığı yönünde şaka yapmıştım. Bana hızlı kilo alıp verdiğini söylemişti. Hamile olduğunu düşünmedim. Bilge bu çocuğa kasten zarar verdiyse şikayetçiydim. Eğer bebeği söyleseydi ben çocuğa sahip çıkardım" dedi.

'ÇATIDAN HERHANGİ BİR AĞLAMA SESİ DUYMADIM'

Mahkemede tanık olarak dinlenen Bilge Ç.'nin üst kat komşusu M.K., hasta olması nedeni sürekli evde kaldığını ve bu süre içerisinde çatıdan herhangi bir ses duymadığını ifade etti. M.K., "Binanın yalıtımı çok iyi olmadığı için komşularımızın sesi ve gürültüsünü genellikle duyarız. Bu nedenle çatıda herhangi bir ses olsa ben duyardım. Çatıdan herhangi bir bebek ağlama sesi duymadım. Ayrıca Bilge'yi çatıya çıkarken ve inerken görmedim. Ben kendisini zaman zaman görürdüm. Ancak hamile olduğunu fark etmedim. Hamile olduğunu diğer komşularımız da bilmiyordu" diye konuştu.

'KIZIMIN GEBE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Bilge Ç.'nin babası H.Ç. ise "Kızımın gebe olduğunu bilmiyordum. Kendisi ile aynı evde yaşıyorum ancak ben tarımsal faaliyetle uğraştığım için mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyorum. 5-6 ay yaylada kalıyordum. Çalıştığım süre içerisinde zaman zaman eve gelip ailemle kalırdım. Kızımın bu süre içerisinde hamile olduğunu duymadım. Bir farklılık ve anormallik fark edemedim. Adli süreçten sonra olaydan bilgim oldu" ifadelerini kullandı.

Anne S.Ç. de "Kızımın gebe olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Çünkü eşimle köyde kalıyorduk. Sürekli telefon ile görüşürdük. Kızım bana erkek arkadaşlarını anlatmazdı. İlişki yaşadığını bilmiyordum. Gebe olduğunu adli süreçte öğrendim" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRME EYLEMİ YOK'

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, her ne kadar 'kasten öldürme' suçundan dava açılmış olsa da sanık Bilge Ç.'nin kasten öldürme eylemenin olmadığı, bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilememesi ve içerisinde bulunduğu durum nedeni ile bebeği gizleme zorunda olduğunun anlaşılması üzerine cezalandırılmasına yer olmadığını belirtip, beraatini istedi.

Dava,12 Ekim'e ertelendi.