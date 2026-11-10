Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

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Karayip ülkesi Haiti'de silahlı çetelerin kontrolündeki bölgelere yönelik güvenlik operasyonları sürerken El Salvador askerlerinin gece devriyelerine ait olduğu belirtilen yeni görüntüler dikkat çekti. Karanlıkta ilerleyen askerlerin kask, taktik yelek ve uzun namlulu silahlarla donatıldığı görüldü. Görüntülerde bazı askerlerin İsrail yapımı IWI ARAD-5 tüfeklerini taşıdığı görüldü.

BİNLERCE ASKER HAİTİ'YE GÖNDERİLDİ

El Salvador yönetimi, 18 Ekim'de Haiti'de düzenlenen çete saldırısının ardından dört Salvadorlu askeri havacılık teknisyeninin kaybolması üzerine ülkeye büyük bir askeri birlik gönderdi. Haiti'de yaklaşık 2 bin Salvadorlu asker bulunuyordu. Daha sonraki haberlerde sayının en az 2 bin 500'e ulaştığı aktarıldı.

Bukele, askeri sevkiyatın öncelikli amacının kayıp personeli kurtarmak olduğunu açıklarken Haiti'deki silahlı çetelere karşı daha geniş çaplı operasyonların da sinyalini verdi.

DÖRT ASKERİN KAYBOLMASIYLA OPERASYON GENİŞLEDİ

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında çetelerin düzenlediği pusuda dört Salvadorlu askeri personel kaybolmuştu. Olayın ardından Bukele yönetimi, özel kuvvetler dahil binlerce askeri bölgeye sevk etti. Haiti güvenlik güçleriyle birlikte yürütülen operasyonlarda çetelerin kontrolündeki bölgelere yönelik baskı artırıldı.

ÇETELER BAŞKENTİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KONTROL EDİYOR

Haiti, yıllardır ağır bir güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Başkent Port-au-Prince'in geniş kesimlerinde etkili olan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatışırken ülke genelinde milyonlarca insan şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bukele'nin Haiti'ye gönderdiği askeri birliklerin görev süresi ve komuta yapısına ilişkin belirsizlikler ise sürüyor.