Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları Haber Videosunu İzle
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Haiti'ye gönderdiği binlerce asker, silahlı çetelere karşı gece operasyonları yürütüyor. Ağır silah ve teçhizatla karanlık sokaklarda devriye gezen askerlerin görüntüleri ortaya çıkarken, bazı birliklerin İsrail yapımı tüfekler taşıdığı belirtildi.

Karayip ülkesi Haiti'de silahlı çetelerin kontrolündeki bölgelere yönelik güvenlik operasyonları sürerken El Salvador askerlerinin gece devriyelerine ait olduğu belirtilen yeni görüntüler dikkat çekti. Karanlıkta ilerleyen askerlerin kask, taktik yelek ve uzun namlulu silahlarla donatıldığı görüldü. Görüntülerde bazı askerlerin İsrail yapımı IWI ARAD-5 tüfeklerini taşıdığı görüldü.

BİNLERCE ASKER HAİTİ'YE GÖNDERİLDİ

El Salvador yönetimi, 18 Ekim'de Haiti'de düzenlenen çete saldırısının ardından dört Salvadorlu askeri havacılık teknisyeninin kaybolması üzerine ülkeye büyük bir askeri birlik gönderdi. Haiti'de yaklaşık 2 bin Salvadorlu asker bulunuyordu. Daha sonraki haberlerde sayının en az 2 bin 500'e ulaştığı aktarıldı.

Bukele, askeri sevkiyatın öncelikli amacının kayıp personeli kurtarmak olduğunu açıklarken Haiti'deki silahlı çetelere karşı daha geniş çaplı operasyonların da sinyalini verdi.

DÖRT ASKERİN KAYBOLMASIYLA OPERASYON GENİŞLEDİ

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında çetelerin düzenlediği pusuda dört Salvadorlu askeri personel kaybolmuştu. Olayın ardından Bukele yönetimi, özel kuvvetler dahil binlerce askeri bölgeye sevk etti. Haiti güvenlik güçleriyle birlikte yürütülen operasyonlarda çetelerin kontrolündeki bölgelere yönelik baskı artırıldı.

ÇETELER BAŞKENTİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KONTROL EDİYOR

Haiti, yıllardır ağır bir güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Başkent Port-au-Prince'in geniş kesimlerinde etkili olan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatışırken ülke genelinde milyonlarca insan şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bukele'nin Haiti'ye gönderdiği askeri birliklerin görev süresi ve komuta yapısına ilişkin belirsizlikler ise sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Yüzükleri iade etmek istedi, satırlı saldırıya uğradı! Valiziyle kendini korudu

Aldığı yüzükleri iade etmek isteyen müşteriyi neredeyse öldürüyordu

Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler

Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar, yaptıkları yürek yaktı
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor

Kura çekiminde kriz! Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok34

Trafikte gören şaştı kaldı! Devasa aracın sahibi bakın kim çıktı
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklık getirdi
Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü son anda iptal edildi!
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler18

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

Günün karesi Serhat ilimizden