Savaş Muhabirliği Eğitimi Başarıyla Devam Ediyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğinde düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" gece kampı, AA ve Polis Akademisi yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

Gazetecilik mesleğinin en zorlu alanlarından biri olan savaş muhabirliği için önemli bir fırsat sunan eğitim, Özel Harekat Başkanlığı Elmadağ Eğitim Üssü'nde devam ediyor.

Eğitimde en zorlu coğrafyalarda, en zor şartlarda görev yapma durumunda kalabilecek muhabirlerin, uzman kadrolar tarafından savaşın acımasız yüzüne karşı hazırlıklı olmaları sağlanıyor, kendilerini korumaları için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılıyor.

Eğitim, savaş ortamı ve şartlarının kursiyerlere tam olarak yansıtılabilmesi için gece de yürütülüyor.

Kursiyerlerin, "kişisel güvenlik ve intikal", "pusudan korunma yöntemleri" eğitimlerini icra ettiği sırada AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve AA'nın bazı yönetim kurulu üyeleri eğitim kampını ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü.

"Savaşların tam merkezinde görev yapıyorlar"

Eğitime katılan muhabirlerle bir süre sohbet eden Karagöz, burada yaptığı konuşmada, AA'nın birçok muhabirinin şu anda savaş bölgelerinde görev yaptığını anımsattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaş hukukunun ortadan kalktığının görüldüğünü vurgulayan Karagöz, gazeteciler, siviller, yardım görevlileri ve sağlık görevlilerinin bile hedef alındığını belirtti.

Eğitime katılan Anadolu Ajansı muhabirlerinin savaş bölgelerinde görevlendirildiğini anlatan Karagöz, "26 dönemdir bu eğitim yapılıyor, yüzlerce arkadaşımız bu eğitimi aldı ve şu an görev yerlerine gittiklerinde bir savaş, bir bombalama, bir çatışma ortamında ve aynı şekilde bir afet ortamında nasıl hayatta kalacaklarını çok çok iyi biliyorlar."

Polis Akademisi yetkililerine eğitimde öncü oldukları ve AA ile işbirliği içinde dünyadaki en iyi savaş muhabirliği eğitimine katkı sağladıkları için teşekkür eden Karagöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, dünyanın en iyi savaş muhabirliği eğitimi. Dünyada başka savaş muhabirleri eğitimleri var ancak müfredatları bu müfredat gibi kapsamlı ve gerçekçi değil. Bu program diğer savaş muhabirliği eğitimi vermek isteyen kurum ve kuruluşlar tarafından takip ve taklit edilen bir program. İyi olan taklit edilir ve her taklit aslını büyütür. Ben bu eğitim için Polis Akademisine, Anadolu Ajansı Haber Akademisine ve desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür ederim."

"Dünyada böyle bir programın benzeri yok"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı İnal da eğitim için AA ve Polis Akademisi Başkanlığı arasında çok ciddi bir işbirliği yürütüldüğünü vurguladı.

İnal, gazetecilere karşılaşabilecekleri tüm olumsuz durumlara karşı kapsamlı eğitimler verildiğini anlatarak, programa katılan eğitmenlere teşekkür etti.

İnal, "Uzun zamandır pek çok farklı coğrafyadan gazeteci arkadaşlarımızı bizimle buluşturuyor bu noktada TİKA'ya şükranlarımızı sunuyoruz, TİKA'nın projemize katkısı çok büyük." diye konuştu.

Savaş muhabirliği eğitimine her yeni dönemde eklemeler yapıldığını ve canlı bir programa sahip olduğunu vurgulayan İnal, şunları kaydetti:

"Savaş ortamında gelişen yeni şartlara hemen entegre olup, o entegrasyonu önümüzdeki programlara ilave ediyoruz. Çünkü arkamızda hakikaten çok önemli büyük bir güç var. 350 bin kişilik büyük bir Polis Teşkilatının deneyimi var ve bunun dairelerinin verdiği birikimi var, bu birikimler sayesinde programı canlı ve yeni tutuyoruz."