Satın aldıkları otomobilin önü 2013, arkası 2015 model çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde galerici Kemal Yetkin (30) ve Tunahan Şimşek (30), ekspertiz firmasının verdiği rapor üzerine aldıkları 2014 model otomobili satmak için başka firmaya götürdüklerinde 'ön taraftan işlemli, ortadan kesik ve ekleme yapılmış.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde galerici Kemal Yetkin (30) ve Tunahan Şimşek (30), ekspertiz firmasının verdiği rapor üzerine aldıkları 2014 model otomobili satmak için başka firmaya götürdüklerinde 'ön taraftan işlemli, ortadan kesik ve ekleme yapılmış. Pert kaydı mevcut. Ağır işlem yapılmış' raporu verildi. Otomobilin önünün 2013, arkasının 2015 model kasadan birleştirildiğini öğrenen ortaklar, mağduriyetlerinin giderilmesi için suç duyurusunda bulundu.

Alanya'da ortak galeri ve emlakçılık yapan Kemal Yetkin ile Tunahan Şimşek, 18 Mayıs'ta Barış K.'nin otomobilini 285 bin liraya satın almak için anlaştı. Otomobili devir işlemleri öncesi ilçedeki ekspere götüren ortaklar, 2014 model otomobilin bütün aksamının sağlam, kaportanın üzerinde gözle görünen ezik, çizik ve dolu yağışından kaynaklanan izler olduğu yönünde rapor verildi. Ortaklar rapor doğrultusunda Barış K.'ye 285 bin lirayı ödeyerek otomobili satın alıp devrini Tunahan Şimşek üzerine yaptırdı.

Mağduriyetlerinin giderilmesini talep eden Şimşek, otomobili satan Barış K. ve hatalı ekspertiz raporu düzenleyen firma hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Diğer ortak Şimşek ise 2014 model otomobilin ön kısmının 2013, arka kısmının ise 2015 model otomobilden alınıp birleştirilmesinin şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.