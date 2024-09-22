Şarkıcı Metin Arolat İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Hadican EROL / İSTANBUL, KADIKÖY'de sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat (52) için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel