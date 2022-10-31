Şarkıcı Kurtuluş Kuş, cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada iftira atıldığını savundu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otel odasında hayranı olan B.B.'ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Kurtuluş Kuş (25), duruşmadaki savunmasında iftira atıldığını söyledi. Mağdur B.B. ise "Bakire olduğumu söyledim. Çığlık attım ama durmadı" dedi.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirtildi. İddianamede ikilinin ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü, ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, 8 tanıktan sadece 3'nün duruşmaya gelmesi nedeniyle diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi.