Sarıyer Ayazağa'da selde Cendere Caddesi'nde yaklaşık 300 araç mahsur kaldı

SARIYER Ayazağa'da meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Sel sularına kapılan aracının yaklaşık 1 kilometre sürüklendiğini söyleyen Ömer Şahin, "Aracın üst camından kendimizi kurtardık. TIR'daki arkadaşlar bize yardımcı oldu. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Sarıyer Ayazağa'da dün meydana gelen sel sırasında çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler gece boyunca zor anlar yaşarken, bölgede bulunan vatandaşlar mahsur kalan kişilerin tahliyesine yardımcı oldu.

'ARAÇ 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ'

Mahsur kalan sürücülerden Ömer Şahin, "Biz dün saat 21- 22 arası ışıklardan girmeye çalıştık. Oradan yol açık, hiç bir uyarı yok. Devam etmeye çalıştık. Az bir su vardı. Ondan sonra yolun açılacağını tahmin ettik. O yüzden yavaş yavaş devam ettik. Bir anda çukur gibi bir yere girdik, su arabayı kaldırdı. Ondan sonra kontrolü kaybettik. Kontrol bizde değil, araba kendi kendine gidiyordu. Büyük bir TIR geldi. TIR geldiği zaman, suyla beraber bizi yol ortasına itti. Ondan sonra biz hiçbir şey yapamadık. O büyük tır aracımızı durdurmak için arkadan vurmaya çalıştı. Üç kişiydik. Aracın üst camından kendimizi kurtardık. TIR'daki arkadaşlar bize yardımcı oldular. Ondan sonra araba kayboldu. Araç 1 kilometre sürüklendi, yüzerek buraya geldi. Ben de sabahtan beri aracımı arıyorum yürüyerek buldum. Şimdi artık itfaiyeyi çağırmam lazım, herhalde çekici bunu çekemez. Bekliyoruz. Ben 4 saattir burada bekliyorum. Sağlık yönünden herhangi bir zararımız yok çok şükür. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

'ARACI ÇIKARMAK İÇİN KEPÇE GELECEK'

Şoför Serkan Çiçek, "TIR şoförüyüm, Bursa İnegöl'den geldim. Bursa'dan su getirdik ama gidemedik, burada kaldık. Damacana su taşıyoruz, gidemedik. Bizim depoyu da su bastı. Tekrar getirdiğim suyu tekrardan şimdi geri götüreceğim. Dün yoldan devam ediyorduk, birden sel bastı. Sel basınca kendimizi birden müsait bir yer olarak buraya attık. Biz girdiğimizde burada o kadar su yoktu. Gece komple su tekrar yükseldi, arabanın içine kadar girdi. Şu anda da malum arabayı çalıştıramıyoruz, çalıştırmaya uğraşıyoruz. Bataklığı sel getirdi. Burası normal asfalttı, sel bataklığı getirdi bu hale oldu. Dün akşam böyle bataklık değildi, selden sonra bataklık oldu. Çıkarmak için kepçe gelecek yukarıda 1 tane maden ocağı var. Allah razı olsun onlar bütün şoförleri aldılar, yemek yedirdiler, çay içirdiler. Kalan arabaları kendileri çekiyorlar. Benim arabam da çalıştığı zaman inşallah onunla beraber arabayı çekip çıkaracağız" diye konuştu.

'CENDERE CADDESİ'NDE YAKLAŞIK 300 TANE ARAÇ MAHSUR KALDI'

Sürücü Recep Açar, "İyice yollar su içinde kaldı. İnsanlar bir anda mahsur kaldı ama ne itfaiye var ne belediye var. Su içinde mahsur kalan vatandaşların, araçların hepsinin yardımına koştuk, gerekenleri yaptık. Ama belediyeden veya itfaiyeden hiç kimse gelmedi. Hepsi sabah, su çekilince geldi. Araçlarını verdik, evlerine gidenleri evlerine gönderdik. Şantiyemizde kalanlara yemeklerini, yataklarını verdik Dünden beri bu Cendere Caddesi'nde yaklaşık 300 tane araç mahsur kaldı. İşçilerle birlikte 300-350 tane kişi buralardan çıkardım. Komple insanları buradan çıkardık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Soğuktan, yağmurdan üşümüş, direncini kaybetmiş 1-2 tane kişi vardı, onları ambulansla gönderdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı