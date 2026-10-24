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Sarıkamış'ta çocuk edebiyatı söyleşisi yazar Günyüz'ün katılımıyla yapıldı

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Sarıkamış'ta çocuk edebiyatı söyleşisi yazar Günyüz'ün katılımıyla yapıldı
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Sarıkamış'ta çocuk edebiyatının önemine dikkat çekmek için düzenlenen söyleşide Dr. Melike Günyüz, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Etkinlikte erken yaşta kitaplarla tanışma, nitelikli kitap seçimi ve öğretmenlerin okuma alışkanlığındaki rolü ele alındı; Günyüz'e plaket verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuk edebiyatı üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Sarıkamış Halk Eğitimi Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe, Dr. Melike Günyüz, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çocuk edebiyatının bireylerin gelişimindeki önemine dikkati çekmek ve okuma kültürüne yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen söyleşide yazar Günyüz, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Söyleşide çocuk edebiyatının çocukların hayal dünyasını zenginleştirme, dil becerilerini geliştirme ve düşünsel gelişimlerini desteklemedeki rolü ele alındı. Çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmasının önemi, nitelikli çocuk kitaplarının seçimi ve okuma alışkanlığının kazandırılmasında öğretmenlerin rolü gibi konulara değinildi.

Çocuk edebiyatının yalnızca okuma alışkanlığı kazandırmakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda çocukların empati kurma, sorgulama ve kendilerini ifade etme becerilerine de önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Eğitim ve edebiyatın bir araya geldiği söyleşi, çocukların kitaplarla güçlü bir bağ kurmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Etkinliğin sonunda yazar Günyüz'e plaket verildi.

Kaynak: AA
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