'Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a' anma sürüşü kafilesi, Samsun'da

'SARIKAMIŞ Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a' adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler Samsun'a ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği tarafından ' Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan 13 bisikletli, Samsun'a geldi. 27 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan grup, Onur Anıtı önünde Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Bilge Pedallar Derneği tarafından karşılandı. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından İstanbul Gençlik Spor Kulübü Bisiklet Şubesi Antrenörü Gazi Bilir, Vali Yardımcısı Bozdemir'e forma hediye etti.

Onur Anıtı'ndan Vali Yardımcısı Bozdemir tarafından verilen 'Start'ın ardından kafile Ordu'ya hareket etti. 4 Ocak'ta Sarıkamış'ta olması planlanan bisikletliler, 1250 kilometre pedal çevirecek. Sarıkamış şehitlerinin anısına bisiklet turu düzenlendiğini ifade eden Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, "Bugün Sarıkamış şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak, onları unutturmamak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla İstanbul'dan Sarıkamış'a kadar sürecek olan bir bisiklet turu düzenlendi. Bisikletçilerimiz bugün Samsun ilimize ulaştılar. Şimdi onları Onur Anıtı'ndan Ordu'ya doğru uğurluyoruz. Bisikletçilerimize çok teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnette anıyorum" dedi.

'1250 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEĞİZ'

İstanbul Gençlik Spor Kulübü Bisiklet Şubesi Antrenörü Gazi Bilir de "Sarıkamış'ta 111 yıl önce yaşanan bir acı bir hatıramız var. O gün yaşanan şartları gündeme taşımak, milli bilinç oluşturmak için böyle bir bisiklet organizasyonu kulübümüz, müdürlerimiz, devletimiz sayesinde yapıyoruz. 15 Temmuz Derneği ile birlikte bu faaliyetimizi yapıyoruz, 13 sporcu katılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden, gençlik spor kulüplerinden, milli sporcularımız da bu turda. Geçtiğimiz her ilde bize destek veren, burada da Bilge Pedallar Derneği gibi birçok ilimizdeki sporcu arkadaşlarımız da bize eşlik ederek toplamda 1250 kilometre pedal çevirerek turumuzu 4 Ocak 2026'da Sarıkamış'ta tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Turda hava şartlarının kendilerini çok zorladığını ifade eden Bilir, "Ben birçok kez Sarıkamış bisiklet turu faaliyetine katıldım ve organize de ettik. Bugüne kadar kar da olsa hep güneşli havalarda ilerlemiştik. Dün itibarıyla Bolu'da normalde konaklama yapacaktık. Biz Bolu'da konaklama yapmadan acilen Sinop'a gitme kararı aldık. Çünkü hava durumu kötüydü. Burada kalabilir etapları tamamlayamayabilirdik. Bolu'dan Sinop'a geldik ve o gün Bolu'da bütün yollar kapandı. Okullar tatil edildi. Eğer gelemeseydik turu tamamlayamayacaktık. Sinop'tan dün çıktık, çok sert bir hava koşulunda çıktık. Sinop Valimiz bize 'Start' verdi. Sonrasında hava şartları çok uygun olmadı, çok sertti. Tehlikeyi dağıtmamak için 20'nci kilometrede orada tamamladım etabımı ama bir şekilde biz yine devam ediyoruz" dedi.