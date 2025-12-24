Sarıkamış şehitleri anıldı

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde, Osmanlı-Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerler, törenle anıldı.

1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Şenkaya ilçesi kırsal eski ismi Bardız olan Gaziler Mahallesi'nde anma programı düzenlendi. Tören, Vali Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve katılımcıların Çakırbaba Şehitliği ile Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çiçek bırakmasıyla başladı. Anma töreni kapsamında Gaziler Mahallesi girişinde yapılan yürüyüş Allahuekber Şehitler Meydanı'nda sona erdi.

'CANLARINI VERMİŞLER, VATANI VERMEMİŞLER'

Tören için Ankara'dan gelen Satı Karakaş (60) sırtında torunuyla yürüdü. Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerlerin acısını yaşadığını belirten Satı Karakaş, "Bu topraklarda analar böyle güzel evlatlar yetiştirmişler. Canlarını vermişler ama vatanı vermemişler. Biz de bugün onları anıyoruz. Bu sırtımda taşıdığım torunum da inşallah bu vatan için bayrağı için canını vermekten çekinmeyen bir insan evladı olur" dedi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Sarıkamış şehitlerini anmak için geldiklerini ifade ederek, "Yine buralardayız Allahuekber şehitlerini anmak için. Türkiye'nin birçok yerinden gelen izci liderlerimiz ve Yemen, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Filistin, Suriye'den gelen izcilerimizle beraber yerimizi aldık. İnşallah buradaki törenden sonra Allahuekber Dağları'na yürüyeceğiz. 2 gece şehitlerimizin yanında çadırda kalacağız" diye konuştu.

Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitler Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Temsili bayrak teslimi ve mahalli camisinin minaresine sancak asılmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Bingür Sönmez, harita üzerinden Sarıkamış Harekatı'nı anlattı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bundan tam 111 yıl önce 9'uncu Kolordumuzun kahraman askerleri, vatan savunması uğruna karlı dağları aşarak buraya Bardız'a vasıl olmuşlardır. Onlar 'dönmeyi düşünmediler' sözünün tarihteki en somut ve asil örneğiydiler. 'Vatan sağ olsun' nidalarıyla bu topraklara düşen her bir fidan bugün üzerinde hür bir şekilde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temelleridir. Onlar Allahuekber Dağları'nı aşarken sadece düşmana karşı değil, doğanın en çetin şartlarına karşı da bir irade savaşı vermişlerdir. Şu üzerinde yürüdüğümüz toprakların her karışında bir yiğidin izi, her zerresinde bir şehadet şerbeti vardır" diye konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, kahramanlık türkülerini seslendirdi.