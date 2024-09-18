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Saraybosna'da 'Kutsal İşgal' Belgeseline Uluslararası Ödül

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde, TRT World Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan 'Kutsal İşgal' (Holy Redemption) belgeseli, 'En İyi Belgesel ve Program Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde belgeselin, Filistin halkının acılarını ve İsrail'in işgal politikalarını gündeme getirdiği vurgulandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin son gecesinde düzenlenen ödül töreninde, yönetmenliği ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği, çekimleri TRT World Araştırma Ekibi'nin 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından 2 ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" belgeseline ödül verildi.

Törene katılan TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, ödülü Filistin halkına adadıklarını ifade etti.

Tanrıverdi, "Belgeselimizin Saraybosna'da gösterimiyle Srebrenitsa'nın acılarının hala taze olduğu bu topraklarda, yine bir soykırımın daha dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini vurguladık." dedi.

İsrail'in 75 yıldır sürdürdüğü işgal politikalarını 53 dakikada gözler önüne serdiklerini ve radikal İsrailli işgalcilerin Filistin'deki zulmünü tüm gerçekliğiyle ekrana yansıttıklarını anlatan Tanrıverdi, TRT World'un 2023'te "Ukrayna Savaş Günlükleri" isimli belgeseliyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisinde ödül aldığını dile getirdi.

Tanrıverdi, "Bu ödül bizim için daha önce almış olduğumuz Emmy Ödülü'nden daha anlamlı çünkü amacımız belgeselciliğimizle Filistin'deki soykırıma küresel bir farkındalık yaratmaktı." diye konuştu.

Çakmak da ödülün belgeselin vermek istediği mesajın güçlü olduğunun göstergesi olduğuna işaret ederek, belgeselin Filistin'in sesi haline gelmesi temennisinde bulundu.

Şahin de dünyanın tıpkı bugün Gazze'de olduğu gibi 30 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan soykırıma gözlerini kapattığını belirterek, ödülü tüm Filistinli çocuklar, Batı Şeria'da hayatını kaybedenler, özellikle de Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için aldığını ifade etti.

Filistin topraklarının adım adım nasıl işgal edildiğini gösteren "Kutsal İşgal" belgeselinin uluslararası platformlarda gösterilmeye devam edeceğini belirten TRT ekibi, belgeselin 18 Eylül'de TSİ 20.00'de TRT'nin uluslararası kanalları ve dijital platformlarında yayına gireceğini bildirdi.

Filistin'i anlatan belgeseller gösterildi

Saraybosna'daki festival kapsamında Luka Beradze'nin yönettiği "Gülen Gürcistan" (Smiling Georgia) isimli belgesel de ödüle değer görüldü.

Festivalin kapanış gecesinde Obada Albaghdadi'nin "Şifa Hastanesi: Yakmaya Çalıştıkları Suçlar" (Al-Shifa Hospital: The Crimes They Tried to Bury) belgeselinin gösterimi yapıldı.

AJB DOC Direktörü Edhem Foco, festivale katılımın yüksek olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ödül törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Abdurezaq Namoora da katıldı.

13 Eylül'de başlayan AJB DOC'ta bu yıl Filistin halkının İsrail'in saldırıları nedeniyle maruz kaldığı acılar işlenirken, Filistin'i konu alan çok sayıda belgesel izleyiciyle buluştu.

Festivalde, İsrail'in Filistinlilere şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer aldı.

Endüstri Günleri programının da yapıldığı festivalde, belgesel ve yapımını konu alan paneller düzenlendi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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