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Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi

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Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından çekilen Sapanca Gölü'ne ait fotoğrafların yer aldığı sergi, yardım kuruluşlarına bağışlanacak gelirle yetim ve öksüz çocuklara destek olacak.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu.

Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergileniyor.

Sapanca Gölü'ne özgü bir balık türü olan "Cobitis emrei" temalı 36 fotoğraftan oluşan sergiden elde edilecek gelir, yardım kuruluşları aracılığıyla yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

Ayrıca, çekimler sonrası elde edilen Sapanca Gölü'nün bitki örtüsü ve su altı canlılarına ait fotoğraflar, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneğinin (SUFOD) "www.tusacan.org" sitesine de yüklenerek, bilimsel amaçlı araştırmacılara ve üniversitelere bilgi kaynağı olarak sunulacak.

Açılışa katılan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sapanca Gölü'nün çok geniş ve zengin bir canlı hayatını içinde barındırdığını, gölün bu anlamda özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Göl bölgesinde yoğun insan faaliyetleri olduğunu aktaran Karadeniz, bu faaliyetlerde oluşabilecek zararlardan gölü koruyabilmenin önemine değindi.

Karadeniz, Sapanca Gölü'ne özgü olan endemik bir balık türünün varlığının fotoğraflanmasının da sergiye ayrı önem kattığını ifade etti.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) üyesi de olan Hasan Coşkun ise 2 yıldır devam eden çalışma sonucunda sergiyi 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 25. yılında açtıklarını söyledi.

Sapanca Gölü'nün kirliliğiyle alakalı farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Coşkun, tabloların satışından elde edilecek gelirin yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacağını belirtti.

Coşkun, sergide yer alan fotoğraflarının tamamının Sapanca Gölü'nde çekildiğini belirterek, "Sapanca Gölü'ne has bir endemik tür var, o da sergimize farklı bir değer ve renk katan nokta oldu. 'Cobitis emrei' denilen bir balık türü. Bu da Türkiye'de Sapanca Gölü'nde yaşayan endemik bir tür. Bilim insanlarının tespitleriyle elde edilmiş bilgi bunlar. Sapanca Gölü'nde yaşayan 28 balık türü var, bu türlerden 9'una göl kirliliği, aşırı avlanma ve çeşitli sebeplerden dolayı son yıllarda rastlanamamış." diye konuştu.

Gölde çekilen binlerce fotoğrafın arasından seçtikleri karelerin sergide yer aldığını anlatan Coşkun, dalışlarda çok daha farklı canlı türleriyle de karşılaşabileceklerini işaret etti.

Coşkun, Sapanca Gölü'nün çok fazla araştırma yapılmamış bir göl olduğunu ifade ederek, gölün içme suyu kaynağı olarak kullanılmasının önemine değindi.

Bu tür etkinliklerin sonunda oluşabilecek yeni fikirlerin, yeni projeleri de beraberinde getirebileceğini kaydederek, "Belki bu sergi gölün korunması anlamında yeni projeleri gündeme getirecek. Bu anlamda da bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde benzer etkinlikleri tekrarlayabiliriz. Sapanca Gölü, insanlık ve canlılar için önemli bir göl." ifadelerini kullandı.

Sergi açılışına, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Coşkun Sapanca Gölü sakarya Sanat Çevre Doğa Kültür Sanat Güncel Haberler

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