Sapanca Gölü'nde Su Seviyeleri Tehdit Altında: Radikal Tedbirler Gerekli

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca insana içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son yılların en düşük seviyesini gördü. Kuraklık, sanayi tüketimi ve tarımsal sulama nedeniyle yaşanan çekilme, göldeki ekosistemi tehdit edecek hale geldi. Sapanca Gölü'nde 11 yıl aradan sonra su seviyesinin 29,32 kotunun altına düşmesi, balık ölümlerine de neden oldu.

'PLANLI VE TASARRUFLU HAREKET EDİLMELİ'

Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, gölde yaşanan ekolojik yıkımın sadece yağışlarla çözülemeyeceğini belirterek, "Su kullanımında planlı ve tasarruflu hareket edilmesi gerekiyor. Bundan önce de bu noktaya gelmiştik maalesef. Sadece yağışı bekliyor insanlar ama yağışla hallolmuyor. Çok daha öncesinden tedbir almamız gerekiyordu. Yaşam sudan başlıyor, suyla devam ediyor. İnsanların, tüm canlıların ve ekosistemin hayatı suya bağlı. Dolayısıyla suyun ne kadar kıymetli olduğunu bilip, ona göre davranmamız gerekiyor" diye konuştu.

'TARIMSAL SULAMANIN TAMAMEN DURDURULMASI DOĞRU DEĞİL'

Suyun bireysel tasarrufla korunamayacağını söyleyen Doç. Dr. Yiğit, "Bir gölü besleyen her kaynağı, her damlayı hesap ederek, hangi faaliyetler için kullanılacağı, öncelik sıraları oturtularak planlama yapılmalı. Tarımsal sulamanın tamamen durdurulması doğru değil. Türkiye'de suyun yüzde 60-70'i, tarımsal sulamada kullanılıyor. Bunu tamamen kesmek gıda üretimini engeller. Ancak en az suyla en iyi verimi almamız gerekiyor. Kuraklıkla birlikte sanayi ve tarımsal kullanım gölü zorladı. Sapanca, çok özel bir göl; çünkü içme suyu kaynağı. Sanayiye su aktarılması doğru değil. Bu dengesizlik, ekosistemin altüst olmasına yol açıyor. Gölü kirleten unsurlar, ekolojik dengeyi bozdu. Yağmur yağsın da göl kendine gelsin, sonra kaldığımız yerden devam edelim anlayışını bırakmalıyız. En radikal tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor" dedi.