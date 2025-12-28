SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Kocaeli, su kaynaklarını çeşitlendirerek Sapanca Gölü'ndeki baskıyı azaltıyor

Kocaeli'de içme suyunun yüzde 78'i Yuvacık Barajı ve yerel kaynaklardan sağlanarak Sapanca Gölü'nün korunmasına katkı sunuluyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasının son bölümünde, Kocaeli'nin içme suyu kaynakları yatırımı, gölden kente aktarılan su miktarı ve sanayiye verilen geri kazanım suyuna ilişkin veriler ele alındı.

Kente bu yıl yaklaşık 203 milyon metreküp içme suyu temin edilmesi öngörülüyor. Bu su miktarının yüzde 51'lik kısmı Yuvacık Barajı, yüzde 22'lik bölümü Sapanca Gölü, yüzde 27'lik kısmı da diğer kaynaklardan sağlanıyor.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine, dünyada olduğu gibi iklim değişikliğinin etkilerini Kocaeli'de de hissettiklerini söyledi.

Ana su kaynaklarının Yuvacık Barajı olduğunu ifade eden Sağlık, 2005'te Yuvacık Barajı Kocaeli'nin yüzde 94 su ihtiyacını karşılarken, 2006'da yaşanan kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü'nden Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne iletim hattı çekildiğini anlattı.

"21 yılda 24 milyar lira içme suyu yatırımı yaptık"

Sağlık, ihtiyaçları olmadığı için 2007-2012 yılları arasında Sapanca Gölü'nden su kullanmadıklarını aktararak, "Bu arada Sapanca'ya ihtiyaç olunmaması adına Kocaeli'de yatırımlara başladık. Kandıra'da Namazgah Barajı'nı yaptık. Gebze'de Denizli Tarımsal Sulama Göleti'ndeki baraj gövdesini yükselterek kapasitesini 5 milyon metreküpe çıkardık. Cumaköy'de de 3 milyon metreküplük yeni bir baraj yaptık. Yine Sapanca'ya ihtiyaç bulunmaması adına Kocaeli'de nerede ne kadar yerel kaynağımız varsa bunların sisteme kazandırılması için seferber olduk. Kocaeli'de 12 arıtma tesisi yaptık. Yılda 30 milyon metreküp kaptajlardan (yer altı sularının depolandığı oda) alır duruma geldik." diye konuştu.

Kocaeli'de 114 yer altı su kuyusu kullandıklarını, kuyulardan yılda yaklaşık 16 milyon metreküp su aldıklarını bildiren Sağlık, bu çalışmalar yapılırken ellerindeki suya sahip çıkmak için de faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Sağlık, 2005'te Kocaeli'nin nüfusunun 1 milyon 300 bin olduğunu ve 134 milyon metreküp su kapasitesinin bulunduğuna değinerek, "2025 sonuna geldiğimizde su kapasitemiz 268 milyon metreküpe ulaştı. Kişi başına su miktarı 100 tondan 124 tona çıktı. Kayıp kaçakla 2005'ten beri mücadele ediyoruz. 2005'te Kocaeli'deki kayıp kaçak oranı yüzde 72'ydi, bugüne gelindiğinde Kasım 2025 sonu itibarıyla bu oran yüzde 22,66'ya düştü. 21 yılda 24 milyar lira içme suyu yatırımı yaptık. Sapanca'dan Kocaeli olarak su kullanmama adına elimizden geleni yaptık ama neticede bunları yapmanız yağışlarla alakalı." diye konuştu.

Sakarya ve Kocaeli'nin son 2 yıldır ciddi bir kuraklık yaşadığına işaret eden Sağlık, o nedenle ihtiyaç duyduklarında 2012'den beri Sapanca Gölü'nden su kullandıklarını, en kurak dönem olan 2014'te Sapanca Gölü'nden kendilerine tahsis edilen 30 milyon metreküpün üzerine çıktıklarını kaydetti.

"Sapanca Gölü artık bizim olmazsa olmazımız." diyen Sağlık, "yedek baraj" olarak gördükleri kaynağı çok iyi korumaları gerektiğini dile getirdi.

Sağlık, koruma için de alternatif su kaynakları çalışması yapmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Biz mevcut su kaynakları üzerinde elimizden geleni yapıyoruz. İhsaniye Barajı'nı inşallah bir ay içerisinde devreye alacağız. Onun arkasından Avcıdere Barajı'nı devreye alacağız. Onun yatırım programına alınması için başkanımız gayret gösteriyor. Kesin çözüm Ballıkaya Barajı. Ballıkaya Barajı'nın birinci etabının ihalesi yapıldı. İkinci etap da yapıldığı zaman Kocaeli'ye yılda 80 milyon metreküp oradan da su alacağız." ifadelerini kullandı.

"Sapanca Gölü sayesinde yılı su kesintisi olmadan atlatacağız"

Kocaeli'de sanayicinin su ihtiyacı için 2015 yılında "Geri Kazanım Suyu Projesi"nin hayata geçirildiğini anımsatan Sağlık, atık su arıtma tesislerinde bir dizi işlem sonrası temizlenip arıtılan suyun proses soğutma suyu olarak kullanıma sunulduğunu kaydetti.

Sağlık, "Tüpraş her gün bizden 30-45 bin metreküp geri dönüşüm suyu alıyor. 2015'ten bugüne kadar Tüpraş'a ortalama 121 milyon ton geri dönüşüm suyu verdik. Yani 3 tane Yuvacık Barajı kapasitesinde su verdik. Yıllık 49 milyon metreküp geri dönüşüm su kapasitemiz var. Bunun şu anda 17 milyon metreküpünü kullanıyoruz. Geri dönüşüm suyunu sanayinin bütününe yaymak istiyoruz. Kocaeli'de sanayi kuruluşları yılda ortalama 45 milyon ton su kullanıyor. Biz bunun 3'te 1'ini veriyoruz." diye konuştu.

Yuvacık Barajı'nın ana su kaynakları olduğuna işaret eden Sağlık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılında kente tahmini olarak 203 milyon ton su vereceğiz. Bu suyun yüzde 51'ini Yuvacık Barajı'ndan, yüzde 22'sini Sapaca Gölü'nden, kalan yüzde 27'lik kısmını da yerel kaynaklarımızdan sağlayacağız. Geri dönüşüm suyunda ana motor Tüpraş, onun haricinde de su kullanan 14-15 sanayicimiz var. Son olarak Ford Otosan firması devreye girdi, önümüzdeki yıldan itibaren onlara da geri dönüşüm suyu vereceğiz."

Sağlık, sözlerini şöyle tamamladı:

" Sapanca Gölü'nden 2012 yılından itibaren ufak ufak kullanmaya başladık. İlk 2014 yılında yaşanan kuraklıkta su kullandık. 10 yıl sonra 2024'te yaklaşık 37 milyon ton su kullandık. Şu ana kadar kasım sonu itibarıyla da Sapanca Gölü'nden ortalama 41 milyon ton su kullandık. Bu ay da bir miktar kullanarak yıl sonu itibarıyla Sapanca'dan yaklaşık 45 milyon metreküp su kullanmış olacağız. Bütün tedbirlere rağmen Yuvacık Barajı dip yaptı. Yağışlar geldi, su kesintisi olmadan yılı atlatacağız ama bunu Sapanca Gölü sayesinde atlatacağız."