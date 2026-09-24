Haberler

Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD verilerine göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Karaköprü olan sarsıntı yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: AA
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Şara, eşcinsel lider ile bir araya geldi! İşte görüştükleri konu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

Türkiye'den Vietnam'a gençleşmeye gitti! Son hali şaşkına çevirdi
Kredi çekmek isterken dolandırıldı, 14 ay hapis yattı! 8 yıl sonra beraat eden öğretmen görevine dönüyor

Dolandırılan öğretmen 14 ay hapis yattı! O evrak sonradan bulundu
Trabzonspor Salah için dava açıyor

Trabzonspor Salah için dava açıyor!
İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında

Ünlü iş insanının oğlu gözaltına alındı
Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Ormanda parçalanmış ceset bulundu! Gözler 8 aydır kayıp Tolgahan'da
Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

Milyonlarca insanın hayali burada yatıyor!
Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var

"Beni öldürmek istiyorlar" diyerek isyan etti