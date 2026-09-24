Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD verilerine göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Karaköprü olan sarsıntı yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Kaynak: AA