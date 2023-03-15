Şanlıurfa'da şiddetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı! Hastaların durumu içler acısı

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde sular altında kalırken, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen görüntüler yağışın şiddetini gözler önüne serdi. Şiddetli yağış nedeniyle hastanenin zemin katını su bastı. Yoğun bakımdaki hastalar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildi.

Şanlıurfa akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle şehirde okullar 1 gün tatil edildi.

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Trafikte aksamalar yaşanırken kentte bazı ev ve işyerini su bastı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen görüntüler yağışın şiddetini gözler önüne serdi.

HASTANEYİ SU BASTI

Hastaneyi su bastı. Hastanenin zemin katını su basması sebebiyle yoğun bakımdaki hastalar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildi. Hastanede su tahliye çalışmaları devam ediyor.

VALİ AYHAN'DAN UYARI

Vali Salih Ayhan yaptığı açıklamada "Kıymetli hemşehrilerim; İlimiz genelinde sağanak yağış devam ediyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimiz sahadadır, gelen ihbarları hassasiyetle takip ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızı ve verdiğimiz uyarılara dikkat etmenizi rica ediyorum." dedi.