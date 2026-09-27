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Şanlıurfa'da ciğerciler 30 Eylül-4 Ekim'deki TEKNOFEST için hazırlıklarını tamamladı

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Şanlıurfa'da ciğerciler 30 Eylül-4 Ekim'deki TEKNOFEST için hazırlıklarını tamamladı
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TEKNOFEST 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek. Kentteki ciğer işletmeleri, festival için personel ve ürün takviyesi yaparak yoğunluğa hazırlanıp misafirlere tescilli ciğer kebabını tattırmayı amaçlıyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa'da festival heyecanı, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden ciğerin pişirildiği işletmelere de yansıdı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Çok sayıda ziyaretçinin beklendiği organizasyon öncesinde kentteki ciğer işletmeleri de yoğunluğa karşı hazırlıklarını tamamladı.

Personel ve ürün takviyesi yapan işletmeciler, TEKNOFEST için kente gelecek misafirlere Şanlıurfa'nın tescilli ciğer kebabını tattırmak için yoğun mesai yürütüyor.

Ciğer işletmecisi Bekir Yüksekyayla, AA muhabirine, TEKNOFEST'in kentte günler öncesinden heyecan oluşturduğunu söyledi.

Organizasyonun Şanlıurfa'da düzenlenmesinden dolayı yetkililere teşekkür eden Yüksekyayla, festival kapsamında kente gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazır olduklarını belirtti.

Yüksekyayla, "TEKNOFEST dolu dolu geçecek. Biz de ciğerciler olarak bütün misafirlerimize milli yiyeceğimiz ciğerin lezzetini tattıracağız. Hazırlıklarımız tamam. Ekibimizi güçlendirdik. Urfa, tarih, kültür ve lezzetin de şehridir. Bütün misafirlerimizi Urfa'nın milli yiyeceği ciğeri tatmaya bekliyoruz." dedi.

"Misafirlerimiz hem ciğere hem bilime hem kültüre hem de tarihe doyacak"

İşletmecilerden Mustafa Paf ise TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinin bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

Festival için hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Paf, yoğunluğa karşı personel sayılarını artırdıklarını belirtti.

Paf, kente gelecek misafirlerin festivalin yanı sıra Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini de tanıma fırsatı bulacağını ifade ederek, "TEKNOFEST'e gelen misafirlerimiz, hem ciğere hem bilime hem kültüre hem de tarihe doyacak." dedi.

İsmail Hızmalı da festival dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Kente gelecek ziyaretçilere en iyi hizmeti sunmak için malzeme ve personel takviyesi yaptıklarını anlatan Hızmalı, sipariş ve günlük hazırlıklarını da yoğunluğa göre planladıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Göbeklitepe, isot ve ciğer başta olmak üzere çok sayıda değere sahip olduğunu belirten Hızmalı, "Hem milli değerimiz olan TEKNOFEST'i hem de buranın milli yiyeceği ciğeri tanıtacağız inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA
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