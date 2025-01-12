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Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

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Sancaktepe'de İETT otobüsü ile karşı şeritten gelen cip kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza anı İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, Kadıköy istikametine seyir halinde olan İETT otobüsüyle karşı şeritten gelen cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu ile cipteki 2 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi cipte sıkışan bir kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

4 yaralı ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan TEM bağlantı yolu incelemenin tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Sancaktepe'de İETT otobüsü ile cip kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İrem Demir - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıZapa Toçni:

iman oğlu geldi böyle oldu. istanbula melih gökçek gelmeli.

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Haber YorumlarıAltan Küçükyıldız:

cip ne yahu?

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

İBB otobüsünün hatası yok burda cip otobusun şeridinden gelip vurmuş burda,geçmiş olsun.

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

O nasil bir serite girme arabakontrolu kaybetmis fe olabilir.

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Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

İETT özelleştiğinden beri İstanbul halkının burnundan geldi. İmamoğlu’nun buna bir çözüm bulması lazım. Her hafta en az 10 kaza var. Tekrar kamulaştırılmalı.

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Cipin sürücüsü ortada ki çizgi sollamak yasaktır çizgisine rağmen sola otobüsün önüne kırmış sollamak yaparak ölüme gitmiş resmen

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

öldüyse birdaha kaza yapmz

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Haber YorumlarıUlas Toplar:

kesin İmamoğlu'nun suçudur. İmamoğlu olmasaydı şimdiye bu kazada olmazdı

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

kış ayında yollara dikkat edelim çok kazalar olmaya başladı

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