Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, Kadıköy istikametine seyir halinde olan İETT otobüsüyle karşı şeritten gelen cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu ile cipteki 2 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi cipte sıkışan bir kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

4 yaralı ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan TEM bağlantı yolu incelemenin tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.